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Комиссия раздала 9 газоносных участков

Экономика Украины 01 Июл 2019
Комиссия раздала 9 газоносных участков
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Названы победители очередного конкурса распределения участков на добычу газа

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Facebook Андрея Геруса.

Межведомственная комиссия по сделкам по распределению определила победителей на 9 участков по добыче газа.

Это:

1. Укргаздобыча (УГВ)
2. УГВ/Вермилион (Канада)
3. Укрнефтебурение
4. Захиднадросервис
5. ДТЭК
6. Гео Альянс.
7. Aspect Energy (США)
8. УГВ/Вермилион (Канада)
9. УГВ

«Суммарная ожидаемая сумма инвестиций в разведку и новую добычу газа – $430 млн», — написал Герус.

Также он назвал результаты конкурса честными и поблагодарил за это «Межведомственную комиссию и ее председателя, министра Насалика».

Напомним, что Украина с апреля увеличила запасы газа в хранилищах почти на 50%.

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