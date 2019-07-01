Комиссия раздала 9 газоносных участков

Названы победители очередного конкурса распределения участков на добычу газа
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Facebook Андрея Геруса.
Межведомственная комиссия по сделкам по распределению определила победителей на 9 участков по добыче газа.
Это:
1. Укргаздобыча (УГВ)
2. УГВ/Вермилион (Канада)
3. Укрнефтебурение
4. Захиднадросервис
5. ДТЭК
6. Гео Альянс.
7. Aspect Energy (США)
8. УГВ/Вермилион (Канада)
9. УГВ
«Суммарная ожидаемая сумма инвестиций в разведку и новую добычу газа – $430 млн», — написал Герус.
Также он назвал результаты конкурса честными и поблагодарил за это «Межведомственную комиссию и ее председателя, министра Насалика».
Напомним, что Украина с апреля увеличила запасы газа в хранилищах почти на 50%.
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