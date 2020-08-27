Комиссар ЕС по торговле уволился из-за нарушения режима карантина :: Политика :: РБК

Он посетил ужин в Ирландии, на котором было более 80 гостей, тогда как в стране запрещены массовые мероприятия. Фил Хоган принес свои извинения ирландскому народу, но подчеркнул, что не нарушал никаких законов

Фил Хоган

(Фото: Yves Herman / Reuters)

Комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган подал в отставку на фоне скандала, разразившегося из-за нарушения им правил, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Заявление об отставке опубликовало издание The Irish Times.

Ранее Хоган посетил ужин, устроенный гольф-клубом, на западе Ирландии. Вместе с политиком на мероприятии присутствовало более 80 гостей. В Ирландии действует запрет на проведение массовых мероприятий.

В своем заявлении Хоган отметил, что разногласия по поводу его недавнего визита в Ирландию отвлекали его от работы и подрывали бы его деятельность в ближайшие месяцы.

«Я глубоко сожалею, что моя поездка в Ирландию <…> вызвала столько беспокойства, тревоги и расстройства. Я всегда старался соблюдать все действующие ограничения, введенные из-за COVID-19 в Ирландии, и понимал, что я соблюдал все рекомендации [системы] общественного здравоохранения, в особенности после подтверждения отрицательного результата на COVID-19», — заявил Хоган.

Премьер Ирландии будет работать врачом в период пандемии

Источник