Комфортное рабство: Экосистемы ВТБ захватывают Россию по заветам Ротшильда

Любопытная новость: банк ВТБ стал акционером Первого канала, где ему теперь принадлежит 32,89% акций. То есть блокирующий пакет, позволяющий банку серьёзно влиять на редакционную политику главного информационного телеканала страны. Для сведения: доля государства в этом «государственном канале» составляет примерно столько же – 34,23%. Остальное – в руках «частных инвесторов».

Разумеется, сам ВТБ объясняет свой интерес к покупке Первого исключительно коммерческими соображениями. Но в это верится слабо. Ибо сегодня «кто владеет информацией, владеет миром». Вся история человечества говорит о том, что любая, самая мощная империя выживает только тогда, когда в руках её оказываются наиболее эффективные пропагандистские механизмы воздействия на общество и борьбы с внешними конкурентами. А банки сегодня (и ВТБ не исключение) строят вокруг себя именно этакие внутригосударственные империи. Называются они, правда, «экосистемами».

От ростовщичества до революций

Банки, как известно, выросли из ростовщичества – занятия в своё время настолько презираемого (торговать деньгами как товаром, ничего при этом не производя, считалось противоречащим христианству), что занимались им практически везде в Европе почти одни иноверцы-евреи. Но потом к выгодному делу негласно подключилась Католическая церковь и даже рыцарские ордена (те же тамплиеры). Возникли первые банки. Финансируя охочую до роскоши европейскую знать, ростовщики-банкиры не остались в накладе: им покровительствовали короли и папы, им отдавали в порядке «погашения долга» прибыльные куски госсобственности и даже сбор налогов.

И вот в конце концов именно банкиры, возжелав ещё и политической власти, организовали и профинансировали в Европе все «буржуазные революции». А затем, создав ФРС и международные кредитно-финансовые структуры, банкирский «фининтерн» через финансовый рынок стал скупать реальный бизнес у промышленников. И вот сегодня он контролирует в мировой экономике практически всё. Остаётся последний шаг – получение политической власти в масштабах всей планеты.

Комфорт в обмен на свободу

Идея создания экосистем появилась в условиях, когда расплодившимся банкам стало трудно конкурировать за клиента. И тогда на своей платформе они стали выстраивать для своих клиентов этакую относительно комфортную «среду обитания», в которой можно получить без дополнительных усилий доступ к массе услуг по разным направлениям. Деньги по всем взаимным расчётам при этом остаются у банка и там крутятся, перетекая со счёта на счёт. Также достоянием банка становится каждый шаг своего клиента. Плюс к тому, это позволяет вытеснять на обочину конкурентов по предоставлению финансовых услуг, доступа к экосистеме не имеющих.

Так, в заявленную сферу интересов того же ВТБ входят: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жильё и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Уже имеются инвестиционные проекты ВТБ, встроенные в интерфейс «Яндекса», мобильное приложение ретейлерской сети «Магнит», через которое его клиенты могут совершать платежи и оформлять банковскую карту. Также вовлечена в схему строительная компания ПИК, клиенты которой смогут удалённо покупать квартиры с привлечением ипотеки от ВТБ.

Что примечательно, ВТБ создаёт т. н. «открытую» экосистему, т. е. «цифровой банк», в продуктовую логику которого смогут интегрироваться компании-партнёры со своими предложениями.

Почему речь идёт (по крайней мере, пока) об «открытой» системе, т. е. связывающей партнёров только взаиморасчётами через ВТБ, а не основанной на прямом их поглощении банком? Об этом честно заявил на встрече с журналистами глава ВТБ Андрей Костин. Во-первых, скупать и включать в свою систему бизнес-партнёров – это дорого. А во-вторых, заподозрив угрозу себе в сверхконцентрации различных «непрофильных» сфер деятельности в руках банков и «цифровых» компаний, государство может принять соответствующие меры. Как это произошло в Китае с компанией Alibaba, попытавшейся в этой стране выйти из «цифрового» в финансовый бизнес.

Финансы господствуют над троном

«Открытая» экосистема выглядит куда безопаснее, но это видимость: как говаривал когда-то барон Ротшильд, «дайте мне контроль над финансами, и мне плевать, кто будет сидеть на троне» (ну, или в нашем варианте – «входить в совет акционеров»). А вся финансовая деятельность партнёров будет проходить именно внутри ВТБ.

Обращает на себя внимание, что, помимо разных бизнесов, банки вкладываются и в образование. Но делают они это тоже отнюдь не по причине социальной ответственности за будущие поколения. Особо ретиво поощряется ими разного рода «цифровизация», переход к «дистанционке» и подключение к образовательному процессу искусственного интеллекта. Что, совершенно очевидно, направлено на деинтеллектуализацию общества, сведение образования к самым примитивным и при этом контролируемым формам. Задача – воспитать поколения, всецело завязанные на жизнь в «экосистемах» и не представляющие себе жизни иной. Тех самых живущих в долг «цивилизованных потребителей», создавать которых начал ещё недоброй памяти глава Минобра Фурсенко и его подельники по внедрению ЕГЭ.

По мере поглощения всего и вся созданными банками экосистемами, их значение (не только экономическое, но и политическое) в стране будет расти, а у государства – падать. И тогда рано или поздно (не только в России, но и иных странах) неизбежно встанет вопрос: а кто в этой стране власть?

Что с того?

Важно понимать: создаваемые банками и «цифровыми гигантами» вокруг себя экосистемы вовсе не имеют конечной целью автономное «княжество» со своими подданными, с которых можно стричь купоны. Планы гораздо обширнее: экосистемы создают фактически параллельное государство, в котором человек будет ощущать себя в целом более комфортно, чем в государстве официальном. И когда (не дай Бог!) в стране начнётся грамотно организованный управляемый хаос, именно люди, живущие внутри экосистем, окажутся от него максимально защищёнными. Тут-то и станет повсеместно самым популярным общественным трендом: «Долой государство! Вся власть – экосистемам!»

А дальше наступит тот самый «инклюзивный капитализм», о котором соловьём заливается г-н Шваб и иже с ним. Все (ну, все те, кого оставят жить) будут жить внутри гигантской, управляемой узким кругом всемирной экосистемы, охватившей собою всё. Внутри которой будет полный контроль за каждым, а наказанием – изгнание из экосистемы и отстранение от всех её сервисов и возможностей. Что де-факто будет означать отлучение от всякой цивилизации, и в итоге – смерть. Чтобы избежать этого, человек согласится на всё. Или погибнет.

Не о таком ли «светлом будущем» в формате «цифрового концлагеря» предупреждали нас те, кого сегодня (часто с подачи купленных СМИ) именуют конспирологами и экстремистами? Осознает ли их правоту и примет ли своевременные меры государство? Надо не упустить момент, пока президент ещё имеет возможность вызывать банкиров «на ковёр», а не наоборот.