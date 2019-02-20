Комедиант Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины — БИЗНЕС Online

украина — страна политических экспериментов
Народ Украины устал, зрелищ хочет, а там глядишь и хлебца (печенек) подкинут.
НЕОЛЬГИНО
Самое хорошее в выборах в Украине — то, что они ЕСТЬ. И никто не знает исхода выборов. В отличие от одной великой стабильной страны)))
И я бы не стала кандидата в президенты другой страны называть «комедиантом». Хорошо смеется сами знаете кто…
Р. Рейган, 40-й Президент США, очень неплохо себя показал на данном посту.
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Но прежде чем стать президентом Рейган поработал губернатором..
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Этот комедиант в холодной войне наших серьёзных старцев в пух и прах разнёс.
Зеленский хорошую рекламу себе сделал на сериале «Слуга народа», сыграв честного президента. Народ может его потащить.
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Не верьте тому ,что написано.Порошенко и Московскому Кремлю надо,чтобы во-второй тур вышли Порошенко и Зеленский.Во-первых,не забудьте,что в 2014 году на Майдане Киева был совершён Государственный переворот.Законного Президента Януковича,свергли,чуть не убили.Его успели вывезти в РФ,благодаря группе Спецназа ГРУ.В Киеве,вся Власть Узурпирована.Потому,Украинцам не следует ходить на эти Выборы.Пойдёте,как бы выбрать Зеленского,то дальше будет Война.Главное то,что Режим Порошенко,набрал кучу Долгов,вам придётся платить.Не пойдёте,не будете платить,поскольку деньги разворовали.
Вот как то особо не очень интересно, что там в Украине. Интереснее, что у нас в стране. А у нас кризис, обнищание и днище.
Думаю, что президентом Украины будет тот, кому большие дяди позволят быть президентом. Нигде и никогда на пост главы государства, не вставал человек с улицы, всегда кандидата приводит та или часть элиты, а иногда элиты + внешние управляющие.
Причем Зеленский если и не сядет в кресло, то как минимум будет вторым. Народу там реально опротивели одни и те же рожи из прежних партий, а тут хоть свежий ветерок.
В каком году проводили опрос? В 2016?
Цирк уедет..клоуны останутся
Выборы у украинцев есть,но с каждым последующим президентом экономика Украины все хуже и жизнь украинцев тоже хуже..
Ога, а у нас с одним и тем же — хуже и хуже)))
Если сравнивать с Украиной,то в России лучше.
Хотя на момент развала СССР,Украина осталась с самыми лучшими предприятиями,ВВП Украины в 1991 году был на уровне ВВП Франции.
И за 25 лет они умудрились стать самой бедной страной в Европе.
Как погода в Киеве? Не холодно?
как называть, если профессие его такое?
В отсталой РФ средняя ЗП в 2018 году $520, в свободной и передовой евроУкраине $270 (при том что в 2013 году была $400).
Как раз иллюстрация ваших слов про хорошо смеется. Вот мы и смеемся спустя 5 лет после майдана.
кто вам сказал о том, что Украина — передовая страна, в каком комментарии вы это прочли??? я лично возмущен тем, что в России, самой богатой ресурсами стране, ср.з/п 520 $. Правда эта цифра вами сильно завышена, но да Бог с ним.
Не знаю какая там средняя зарплата на Украине, это ни разу не интересует. Но у нас средней 520 долларов уж точно нет. Так что смеяться особо нечему
что-то еще хорошее там есть?)))
может лучше туда?