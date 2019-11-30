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Командующий Военно-морскими силами Украины награжден французским орденом (фото) — Новости политики

Политика 30 Ноя 2019
Командующий Военно-морскими силами Украины награжден французским орденом (фото) — Новости политики
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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко награжден орденом «За заслуги» по решению президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон наградил командующего ВМС Украины Воронченка национальным орденом Франции / фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко награжден национальным орденом «За заслуги» Французской Республики.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС в Facebook, церемония награждения состоялась на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

Орден в торжественной обстановке командующему национальным флотом вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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Он отметил, что орден «За заслуги», врученный Воронченко, является вторым по значимости во Франции.

«Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении к украинским Военно-морским силам. Наше сотрудничество продолжается довольно давно, и в частности о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствует стажировка украинских кадетов на борту французских кораблей, остановка французских кораблей в Одессе. В будущем мы планируем развивать наши отношения между военно-морскими силами Франции и Украины», — подчеркнул посол Франции.

В свою очередь Воронченко заявил, что эта награда является оценкой деятельности всех Военно-морских сил Украины.

«Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждый заход корабля — это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские силы быстрее приобретали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и выполнения задач», — сказал адмирал.

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