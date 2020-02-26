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Командующий ВМС показал карту Крыма с российскими С-400. Новости политики

Политика 26 Фев 2020
Командующий ВМС показал карту Крыма с российскими С-400. Новости политики
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Россия разместила зенитно-ракетные комплексы С-400 практически на всей территории оккупированного Крыма

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко во время выступления на форуме «Age of Crimea 2020 — Время Крыма», передает «ДС» со ссылкой на УНН.

«Противовоздушная оборона: они переоснастили новейшими комплексами С-400 … практически по всему Крыму разбросаны эти дивизионы, и способны на дальность 240 км определять цель …, а также новейшими радиолокационными станциями. Они создали мощный геополитический милитаризованный форпост», — сказал Воронченко.

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