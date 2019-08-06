Коломойский назвал главных претендентов на должность премьера — новости политики

цей матеріал доступний українською
Бизнесмен озвучил фаворитов на должность главы будущего правительства.
Коломойский назвал двух фаворитов на должность премьера / фото УНИАН
Миллиардер Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность главы Кабинета министров Украины.
Читайте такжеРазумков считает, что еще рано говорить о полном новом составе правительства Украины
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Коломойского, фаворитами на дожность премьера являются исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
«В фаворитах гонки — Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — отметил он.
Ранее Зеленский заявлял о том, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, глава государства в ходе своего голосования на выборах в Раду рассказал, что уже проводит консультации с будущим главой правительства. По его словам, это человек — абсолютно профессиональный экономист — и у него нет никакого политического движения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter