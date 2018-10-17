Коломойский может лишить Украину зарубежных активов: о чем речь

Удовлетворение арбитражного иска структур украинского олигарха Игоря Коломойского об аресте акций и запрете на отчуждение активов трех российских банков в Украине может лишить наше государство зарубежных активов.

Юристы предупредили о возможных инвестиционных исках со стороны соответствующих банков на основании того же Договора между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года, пишет «Юридическая практика».

Так, отмечается, что в судебных процессах против Украины могут быть использованы аналогичная логика и аргументы.

Игорь Коломойский

«Одновременно возникнут риски для компаний и банков, находящихся, в том числе опосредованно, в полной или частичной государственной собственности Украины, если кредиторы Украины предпримут попытки обратить взыскание на активы таких украинских компаний и банков, в том числе в зарубежных юрисдикциях», — сказано в статье.

Как отмечают специалисты по международному арбитражу, сомнительное с юридической точки зрения решение украинского суда в пользу коммерческих структур Коломойского может спровоцировать встречные иски к государству Украина. Такие действия могут быть предприняты в рамках действующего между Украиной и РФ Договора о поощрении и взаимной защите инвестиций, поскольку государство Украина не обеспечило защиту инвестиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге в мае текущего года обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании «Аэробуд», «Крым Девелопмент», «НИва-тур», «УБК-Инвест», «Эдельвейс-2000», ЧП «Планета», «Приватофис», «Приватлэнд», «Дан-Панорама», «Санаторий Энергетик», КУА «Финансовый капитал» и КУА «Финансовый вектор».

Апелляционный суд Киева в связи с этим 5 сентября арестовал акции украинских «дочек» российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде.





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