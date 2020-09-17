Коломойский купил «руку ЦРУ» на Украине — Новости политики, Новости Украины — EADaily

Созданное в 2015 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Незалежной называют «рукой ЦРУ». Директора НАБУ формально назначает президент Украины, но реально эта структура экстерриториальная. В 2017 году в украинской прессе была опубликована информация СБУ о том, что директор НАБУ Артем Сытник и его заместитель Гизо Углава работают на спецслужбы США. Гизо Углава был завербован ЦРУ во время своей работы в Генпрокуратуре Грузии, свидетельствовал тогда первый замглавы СБУ Павел Демчина.

Источник: monitor.ua

Однако же антикоррупционная «рука ЦРУ» еще при рождении оказалась больна типичным украинским синдромом — коррупцией, заявляет журналист Станислав Речинский, руководитель пресс-службы СБУ в президентство Виктора Ющенко.

«Директор НАБУ Артем Сытник еще в марте рассказывал, что НАБУ вот-вот объявит подозрение „олигарху по делу Приватбанка“ (читать — Игорю Коломойскому). И что? Прошло больше полугода, а ничего не сделано. При этом Сытник рассказывает американцам, что ему все мешают. То прокуратура мешает. То экспертизы СБУ не хватает. Хотя здесь — чистая ложь. Статьи Уголовного процессуального кодекса предусматривают возможность определения нанесенного ущерба при наличии финансовых документов. Экспертиза здесь не обязательна. А Сытник талдычит американцам об экспертизе», пишет Речинский в Facebook.

В ноябре 2019 года, когда НАБУ занялось разработкой Коломойского, директор НАБУ зачистил в НАБУ всех детективов, которые не были «ангажированы» владельцем «Привата», говорит Речинский:

«Все, кто был в курсе подробностей схем Коломойского, кто реально мог решиться на вручение подозрения Коломойскому- уволены или отстранены».

«Работу в интересах Коломойского со стороны Сытника очень легко объяснить. Сытник — чистый конъюнктурщик. Работает в интересах власти и приближенных к власти. Артем Сергеевич Сытник очень быстро усвоил главный урок украинской политики — разводить свое заокеанское начальство, не забывая при этом зарабатывать», — говорит Станислав Речинский.

Уроженец Кировоградской области Артем Сытник, которому сейчас 42 года, пришел в «руку ЦРУ» из адвокатуры. До того, как в 2011 заняться адвокатской практикой, Сытник возглавлял следственный отдел Киевской областной прокуратуры. По украинским законам, перед утверждением президентом Украины кандидат в руководители НАБУ должен пройти многоступенчатый конкурс. Второй, решающий тур конкурса кроме Сытника прошли три человека, однако Петр Порошенко в итоге утвердил Сытника. Несмотря на то, что формально Сытник подлежал люстрации — как бывший высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры в период президентства Виктора Януковича.

В отборочную комиссию при НАБУ входят члены финансируемой из США Украинской Хельсинкской группы (УХГ). По законам Украины арбитров из УХГ делегирует в НАБУ президент Украины. Арбитром при НАБУ со стороны Кабмина является судья ЕСПЧ от Украины Александра Яновская. Верховной радой в отборочную комиссию при НАБУ делегирован экс-министр культуры Украины Евгений Нищук, тесно связанный с украинской общиной США и Канады. Еще член конкурсной комиссии при НАБУ от парламента Украины — итальянец Джованни Кесслер, шеф Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Очень важное лицо в конкурсной комиссии при НАБУ — глава запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, делегат от Верховной рады. «Меджлис» финансируется американским Международным республиканским институтом (IRI). Сейчас IRI возглавляет сенатор от Республиканской партии США Дэн Салливан. Основатель и первый глава IRI — Джон Маккейн.

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