Количество интернет-пользователей в Китае достигло 901 миллиона человек

Количество интернет-пользователей в Китае достигло 901 миллиона человек

Согласно статистическим данным за июнь 2020 года, число пользователей аудио- и видеопродукции в Интернете в Китае достигло 901 миллиона, что составляет 95,8% всех пользователей Интернета в стране.

Исследование развития китайской аудио и видеоиндустрии в Интернете было опубликовано в понедельник на 8-й Китайской конференции по Интернет, которая прошла в городе Чэнду на юго-западе Китая.

В отчете говорится, что на фоне эпидемии COVID-19 все больше интернет-пользователей обращаются к онлайн-источникам для отдыха, что приводит к дальнейшему росту числа интернет-пользователей.

В июне количество пользователей коротких видео достигло 818 миллионов, при этом в среднем на каждого человека ежедневно тратится 110 минут на приложения для коротких видео, что превышает показатели служб обмена мгновенными сообщениями.

Чжоу Цзе, исполнительный заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации интернет-вещания, сказал, что услуги короткометражного видео расширились, чтобы охватить различные области, такие как новости и образование, а не просто служить развлечением.

В июне количество пользователей интернет-сервисов прямой трансляции в Китае достигло 562 миллионов, а онлайн-трансляций — 309 миллионов. Согласно отчету, электронная коммерция сыграла важную роль в сокращении масштабов нищеты и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Xinhua Silk Road — Belt and Road Portal, China

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