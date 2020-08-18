Количество безработных к концу года достигнет 3 миллионов человек — эксперт

Уровень безработицы в Украине в конце года достигнет около 15%. Эксперт сообщил о причинах

Уровень безработицы к

концу года достигнет 15%

Сегодня в Украине являются безработными более 2,5 млн человек. В случае начала второй волны пандемии, сокрушительному удару может подвергнуться вся мировая экономика, предупреждают эксперты.

Они добавляют, что Украине стоит ожидать еще больших потерь бизнеса и новых сокращений рабочих мест.

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Геннадий, руководитель направления отказа источников существования международного благотворительного фонда, отмечает:

«По нашим данным, уровень безработицы в Украине сегодня составляет 14.7-14.8%, что в количественных показателях составляет 2.7-2.8 миллиона людей».

С ухудшением карантинных условий и с увеличением количества инфицированных ситуация будет только ухудшаться. Будет уменьшаться количество рабочих мест, количество работников будет сокращаться – это повлияет на рынок труда негативно. Мы ожидаем, что к концу года количество безработных достигнет 3 миллионов человек,

– отмечает Геннадий.

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Юлия, руководитель экспертно-аналитического центра, прогнозирует: если осенью начнется новая волна карантина, она может сильно ударить по бизнесу и, соответственно, по рынку труда.

«То есть, есть все основания говорить, что количество вакансий может, к сожалению, уменьшиться. А это значит, что конкуренция (на рынке труда-Ред.) вырастет еще больше», – акцентирует она.

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