Колесников: Сейчас экономика страны находится в состоянии социального дефолта — Интерфакс-Украина

Из-за войны в стране украинская экономика находится в состоянии социального дефолта, но власть ничего не делает, чтобы военный конфликт закончился, заявил глава политсовета «Оппозиционного блока» Борис Колесников.

«Позиция власти проста — занимать деньги и воевать. Традиционные рынки потеряны, новые не найдены, а обороты в торговле, например, с ЕС, значительно ниже, чем в 2013 году. Хотя нам говорят о росте… А то, что произведено в Украине с высокой добавленной стоимостью, продается в ЕС по квотам, особенно продовольствие», — рассказал политик в интервью газете «Сегодня».

Кроме этого, Б.Колесников напомнил, что сегодня треть взрослого населения страны находится на заработках за рубежом и налоги они платят странам в которых они работают.

«Да, в Украину идет по разным оценкам от 11 до 13 миллиардов долларов от этих людей, но если бы они были заработаны в Украине и с них удержаны налоги, то система образования получила бы 80 миллиардов гривен, Пенсионный фонд — 70 миллиардов… А ныне эти деньги достаются тем странам, где работают наши соотечественники», — пояснил оппозиционер.

Б.Колесников считает, что власть должна создавать инвестиционный климат, чтобы экономика Украины как следует заработала.

«Первое — добиться наступления мира, не на условиях капитуляции, а на таких условиях, которые принесут положительные плоды для Украины. Перестанут гибнуть люди, будет восстановлена экономика, Донбасс даст для этого дополнительные возможности. Пустить поезд Киев — Константиновка до Донецка. Мы считали вместе с нынешними властями — два поезда «Хендэ» в день снимут всякое напряжение на границе.Надо отменять постановления 2015 года о продовольственной блокаде, другие блокады… А параллельно нужно вести политический процесс, который в итоге должен дать украинскую местную власть в украинском Донбассе», — отметил политик.

«Затем все просто — мировые инвесторы, стабильная гривня… Но пока ничего этого нет, потому что у многих рычагов власти оказались люди, ничего не понимающие в экономике. Все более-менее держится на бизнес-опыте президента Порошенко и опыте местного самоуправления премьера Гройсмана. Если эти фигуры убрать сегодня, будет у нас Монголия времен Цеденбала, который публично учил студентов… копать колодцы!», — подытожил Б.Колесников.





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