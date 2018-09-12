Колеса против гусениц: Какое будущее ждет украинские САУ

Мир меняется вслед за изменением технологий, и так уж случилось, что значительная часть этих технологий ориентирована на войну

САУ 2С22 «Богдана». Фото — СНБО

Когда во время репетиций военного парада ко Дню Независимости украинцам показали новую разработку украинского оборонпрома — самоходную артиллерийскую установку 2С22 «Богдана», удивлению военных экспертов не было предела. Дело в том, что новая САУ до последнего момента держалась в секрете, что порождало определенные домыслы и предположения. И так уж случилось, что абсолютно все эксперты ожидали увидеть ее на гусеничном ходу, тогда как по Крещатику проехала колесная самоходная установка, сообщает Depo.ua.

«Она имеет большую проходимость по городским и междугородным дорогам, а у нас такая война, когда надо срочно перебрасывать артиллерию между населенными пунктами. Мы не в тайге, где на сотни километров нет ни одной дороги. Технология абсолютно нормальная», — пояснил тогда нововведение советник президента Украины Юрий Бирюков.

Вообще, как известно, самоходная артиллерийская установка (САУ) — это артиллерийская система на самодвижущейся базе, которая предназначена для непосредственного огневого сопровождения танков и пехоты в бою, выполнения задач артиллерийской поддержки подвижных соединений и борьбы с танками противника. То есть, к САУ относят колесные и гусеничные боевые машины с пушечным или гаубичным вооружением, не являющиеся танками или бронеавтомобилями.

На вооружении Вооруженных сил Украины до недавнего времени находились 6 типов самоходных артиллерийских установок: 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С7 «Пион», 2С9 «Нона» и 2С19 «Мста-С» — все на гусеничном ходу. Уже упомянутая 2С22 «Богдана» стала седьмой в общем реестре и первой отечественной САУ на колесном ходу (хотя относительно ее принятия на вооружение до сих пор есть вопросы).

Главным преимуществом САУ перед танками есть большая дальнобойность и разнообразие калибров, а перед буксирумой артиллерией — лучшая тактическая мобильность, повышенная защита экипажа и боекомплект на борту. Именно эти факторы и лежат в основе всех нововведений и модификаций самоходной артиллерии.

По состоянию на сегодня самоходные пушки на гусеничном ходу остаются основным средством обеспечения мобильной поддержки огнем в большинстве армии мира. Однако развитие колесных грузовиков способствовало тому, что они сначала начали вытеснять буксируемые артиллерийские системы, а потом подобрались и к гусеничным.

Причина заключается в том, что пушки на колесной платформе легче и их проще транспортировать воздухом по сравнению с традиционными гусеничными САУ. При этом они имеют приемлемые ходовые качества, позволяющие быстро передвигаться, занимать и покидать огневые позиции, и при всем при этом ничто не мешает интегрировать в них множество полезных технологий. Ну и не менее важным является то, что они менее дорогие как при изготовлении, так и в процессе эксплуатации (меньшие затраты горюче-смазочных материалов).

Подобные инновационные преимущества заставляют некоторые страны пересматривать развитие собственных артиллерийских вооружений в пользу шасси грузовых автомобилей. Поэтому сегодня как в мире, так и в Украине реализуется множество новых программ модернизации и совершенствования самоходной артиллерии.

Считается, что первой удачной моделью САУ на колесном ходу была французская самоходная гаубица CAESAR на 6-колесном полноприводном шасси Mercedes-Benz Unimog U2450 (экспортный вариант) и Renault Sherpa 5 (для французской армии).

САУ CAESAR на шасси Mercedes-Benz Unimog U2450. Фото — Daniel Steger

Успешное применение гаубицы CAESAR в Мали и Афганистане в 2009-2011-х годах показало, что САУ на колесной платформе может выполнять те же боевые задачи, что и ее гусеничные «коллеги». В какой-то степени благодаря этому ряд других армий и компаний обратили внимание и продемонстрировали свои решения по установке гаубиц на шасси грузовых автомобилей.

Сегодня, кроме Франции, САУ на колесном ходу имеют на вооружении вооруженные силы Саудовской Аравии, Индонезии, Таиланда, Дании, Швеции, Египта, Турции, Южной Кореи и уже Украины. Что характерно: почти все они имеют калибр 155-мм НАТОвского образца.

Не исключено, что в вопросе ходовой САУ нас уже в ближайшем будущем ждет четкое «разделение по интересам». Сторонники колесных шасси делают акцент на меньшем весе установки, скорости передвижения и маневренности, то есть на «ногах». Адепты же гусеничного шасси понимают, что конкурировать с колесными платформами в вопросе маневренности и скорости изменения позиций будет невозможно, поэтому особое внимание уделяют повышению дальнобойности системы, улучшению оперативного реагирования на вызовы огня и сокращению численности экипажа за счет повышения уровня автоматизации, то есть акцент делается на ударном блоке САУ.

Не исключено, что востребованными будут обе разновидности самоходных орудий, ведь спектр боевых задач в современных войнах очень разнообразен. Также не исключено, что их обоих вытеснит третий «конкурент», который только начинает о себе заявлять на испытаниях.

Речь идет о так называемой гибридной артиллерии, или, как ее еще называют, модульной артиллерийской системе (МАС). По замыслу разработчиков, будучи полностью интегрированной и по большому счету автономной конструкцией, подобная артиллерийская система может устанавливаться на любую подходящую платформу, что позволяет получить определенные преимущества.

Главным преимуществом МАС является то, что пушка, система управления огнем, наведения, заряжания и боекомплект интегрированы в башню как замкнутую систему. Этот подход обеспечивает гибкость, позволяя оператору использовать любое самоходное шасси соответствующей грузоподъемности, которое лучше всего подходит для его потребностей, будь то колесное или гусеничное. Системная интеграция при этом упрощается, таким образом трудозатраты и стоимость развертывания системы будут значительно ниже.

А немецкая компания KMW пошла еще дальше и разработала вариант МАС, который может перевозиться на колесном грузовике или гусеничной бронемашине, а в случае необходимости разгружаться и разворачиваться на земле как автономная огневая единица.

МАСС AGM на шасси БТР Boxer. Фото — Армейский вестник

В этом же направлении движется и финская компания Patria, которая разработала контейнерный вариант своего 120-мм башенного миномета NEMO.

Модульная артиллерийская система Patria NEMO по сути является стандартным контейнером 20x8x8 футов, в котором размещаются 120-мм миномет NEMO, около 100 снарядов, система кондиционирования, установка энергоснабжения и расчет из трех операторов и двух заряжающих. Контейнер может транспортироваться на грузовике или корабле в любое место и при необходимости вести огонь с этих платформ в процессе транспортировки.

МАСС Patria NEMO. Фото — Армейский вестник

И хотя общая тенденция развития самоходной артиллерии заключается в повышении ее боевой эффективности при одновременном сокращении численности экипажа, необходимого для обслуживания системы, важную роль играют и дополнительные оперативные преимущества, которые способствуют повышению живучести артиллерийских систем за счет более быстрой смены позиции. Поэтому в этом аспекте вся «борьба» еще впереди.





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