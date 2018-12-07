Kolesa.kz вышли на рынок Узбекистана — Forbes Казахстан

Фото: Kolesa

Николай Бабешкин

В Узбекистане начинает работу сервис Avtoelon.uz от казахстанской IT-компании Kolesa Group, сообщили в пресс-службе компании. Это — площадка для размещения объявлений о реализации авто, спецтехники и запчастей на русском и узбекском языках, которая позволяет бесплатно и быстро связать продавца и покупателя в режиме онлайн.

Директор ТОО «Колёса» Николай Бабешкин заявил:

— Узбекистан привлекателен для нас тем, что сегодня здесь активно развивается электронная коммерция. Появление сервисов и площадок различных направлений способствует развитию IT-рынка. Запуск площадки Avtoelon.uz – это наш первый шаг на узбекистанском рынке. Впереди запланировано много интересных проектов.

ТОО «Колёса» занимает 13 место рейтинга Forbes Kazakhstan «25 крупнейших торговых интернет-площадок – 2018». Выручка за 2017 — $13 млн. Среднемесячная посещаемость: 20 904 318.

Под контролем ТОО «Колёса» находятся три сайта. Kolesa.kz и Krisha.kz появились в 2006 вместо одноимённых печатных изданий. В 2014 заработал сайт бесплатных объявлений Market.kz. В том же году инвестиционный фонд Baring Vostok инвестировал в ТОО «Колёса» $15 млн.

В 2017 на базе сервиса krisha.kz была презентована интерактивная карта преступлений, проект был реализован совместно с Комитетом по правовой статистике Генеральной прокуратуры РК. Сайт предоставляет доступ к актуальной базе объявлений о продаже, покупке, аренде квартир, домов, дач, земельных участков, к информации о любых видах коммерческой недвижимости. В 2018 году компания планирует развитие интерактивной карты криминогенной обстановки кварталов и дворов на базе krisha.kz.

В 2017 сайт kolesa.kz занял первое место в Казахстане и шестое во всём СНГ в категории «Авто» по посещаемости. На сайте представлено более 180 тыс. актуальных объявлений, каждые сутки публикуется порядка 20 тыс. новых. База данных составляет 3 млн уникальных посетителей, с просмотром около 200 млн страниц.

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