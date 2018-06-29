Кольченко попросил о встрече с украинскими омбудсменом и консулом

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал заявление о желании встречи с консулом Украины и уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой

Об этом говорится в письме со слов Кольченко, который написали адвокаты Уральской правозащитной группы после визита в политзаключенного, передает «ДС» со ссылкой на «Громадське».

Заявление написано на имя начальника колонии и датировано 26 июня.

Отметим, Кольченко находится в медчасти колонии в городе Копейск. Он заявил, что его до сих пор кормят под наблюдением, кроме того, после каждого приема пищи у него проверяют вес, давление, температуру и пульс.

«Мой сегодняшний вес 63 килограмма. Чувствую себя хорошо», — рассказал Кольченко.

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