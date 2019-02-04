Когда в Украине зарплаты будут такими, как в Европе — Хроника мировых событий

Блог: Александр Охрименко Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины. Можно долго и часто говорить о реформах.

На данный момент, в декабре 2018 года зарплата в Украине до уплаты налогов составляет около 350 евро, в то время, как зарплата в Польше больше 1000 евро. И такая зависимость будет еще долго.

Проблема большой разницы между заработной платой в Украине и других ЕС существует давно. И поэтому так было мило слушать на Майдане, что после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС зарплата в Украине вырастет до среднего европейского уровня. Это было неправдой, но украинцы хотели в это проверить и проверили на практике. За пять лет после Майдана зарплата еще очень далека от уровня, как в Польше и даже стала ниже, чем была до Майдана. Эксперимент провели, но оказалось, что он неудачный. И теперь вопрос, что же делать дальше?

Понятно, что многие кандидаты в Президенты Украины обещают, что зарплата вырастет, как только их изберут в Президенты. Но это, скорее, просто предвыборные обещания. Очень редко наши представители власти выполнять то, что обещают во время предвыборных компаний. Тем более, что повысить зарплату в Украине до уровня «как в ЕС», это сложно и требует много времени и усилий. Но, во-первых, нет этих самых усилий, а во-вторых, никто не хочет ждать.

Действительно, в Украине через 20-30 лет уровень заработной платы может дорасти до уровня «как в Польше». Хотя время может и затянуться. Просто сделать эмиссию и повысить зарплату можно, но тогда автоматически вырастут цены и курс гривны и опять будет много бумажек, за которые мало, что можно купить. Поэтому реальный рост реальной зарплаты -процесс сложный и длительный. Для того, чтобы зарплата в Украине была как в Польше, нужно и налоги платить, как в Польше, и долю «теневой экономики» уменьшить до уровня как в Польше, и поменять менталитет украинцев до этого же уровня.

В Украине сейчас выгодно делать бизнес. Это факт. Такой системы упрощенного налогообложения нет ни в одной стране ЕС. Поэтому для тех, кто умеет заниматься бизнесом, выгодно зарабатывать в Украине и развивать украинскую экономику. В Украине фактически существует «внутренний оффшор — упрощенцы», которые могут легально не платить налоги и вести бизнес на свое усмотрение. Но бизнес — это бизнес. Без риска не бывает бизнеса. И самое главное, не все любят им заниматься. Поэтому те, кто хочет заработать на зарплату, должны подумать о другом. Выгодно работать госчиновником в Украине, если занимаешь высокие должности. Это сложно, но это реально сделать. Карьеру никто не отменял, и никто не отменял интриги ради карьеры. Хотя для того, чтобы поднять по карьерной лестнице на «теплое местечко» без блата, нужно как минимум 10-20 лет. Это тоже нужно понимать. Хорошая зарплата, если работать в крупной компании на уровне среднего ТОПа. И опять-таки нужен карьерный рост и много усилий, чтобы стать этим самым ТОПом. И последнее — это работа в среднем и мелком бизнесе, где никогда не будет большой зарплаты и не будет стабильности. Средний и малый бизнес — всегда уязвимый и часто сложно там закрепиться, можно только перебегать от компании до компании.

И теперь самый сложный выбор «ехать на заработки за границу или нет». Никто не спорит, что лучше работать в своей стране и местности, где все понятно и знакомо. Всегда работа за границей имеет проблемы и бытовые, и эмоциональные, и трудовые тоже. Никто не любит конкурентов, и даже поляки или русские хоть и говорят: «мы вам рады», в действительности они явно не хотят, чтобы были конкуренты из Украины. Поэтому работу за границей приходится рассматривать, как вынужденную меру, когда нет возможности или желания заниматься своим бизнесом, делать карьеру на госслужбе и крупной компании. Сделать карьеру в среднем и малом бизнесе невозможно. Фактически работа за границей — это альтернатива работы в среднем и малом бизнесе. Если украинца устраивает работа в среднем и малом бизнесе в Украине и получаемая зарплата, то заграница тут будет явно лишней. Но если украинец понимает, что эта работа его больше раздражает, чем приносит доход, то альтернатива — работать за границей. Это логично.

Даже если произойдет чудо и действительно украинцы изберут в президенты того человека, который реально захочет сделать реформы в Украине, а не просто «заработать себе в карман», то в этом случае ему нужно будет те же 20-30 лет, чтобы сделать реальный рост зарплаты в Украине до европейского уровня. В ближайшие годы никаких радикальных изменений в экономике Украине не будет происходит. Во-первых, украинский бизнес как крупный, так и средний, а тем более, мелкий, не хочет никаких реальных реформ. Они просто не хотят платить налоги как в ЕС и поэтому всегда будет против любых нормальных реформ. Во-вторых, большая часть украинце, которые работают на госслужбе тоже не готовы менять, так как их эта коррупционная модель экономики устраивает. В-третьих, украинцы хотят, чтобы зарплата была как в ЕС, но не хотят, чтобы цены были как в ЕС, поэтому тоже от них ожидать помощи не стоит. Поэтому процесс идет и действительно экономика Украины меняется, но она просто меняется, а не улетает неизвестном направлении.

Но окончательное решение остается за украинцами. Главное принять правильное решение, а то можно так всю жизнь посидеть и прождать, пока произойдет чудо и зарплата будет «как в Европе».

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