Когда в Украине поднимется экономика, жители других стран начнут учить наш язык

Сегодня, 12:00 Просмотров: …

Украинская власть должна сосредоточиться на повышении уровня жизни в стране, а не поднимать вопросы веры или языка

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал лидер «Громадской силы» Загид Краснов.

«Сегодня снова муссируют тему украинского языка в Украине, но при этом говорят, что мы движемся в Европу. Скажите, есть ли в Европе хоть одна страна, где помимо титульной нации присутствовала бы еще одна национальность на уровне 17% населения, и ее язык не имел хотя бы регионального статуса? Нет такой страны. Во многих странах есть несколько государственных языков. А в Испании один государственный, но существует 4 региональных. Я сразу хочу сказать, что выступаю за то, чтобы в Украине был один государственный язык – украинский. Но в Украине 17% этнических русских, и они вправе рассчитывать, что этот язык получит статус хотя бы регионального», – заявил Загид Краснов.

По его словам, украинизация общества должна не насаждаться, а продвигаться эволюционным путем.

«Когда кого-то заставляют или принуждают учить язык, это вызывает отторжение. Нужно последовательно проводить государственную политику по украинизации нашего общество, но на это нужно время. У нас сегодня определенные политики, особенно провластные, которым нечем хвастаться перед выборами, пиарятся исключительно на вопросах веры или языка. Я бы понял, если бы они начали делать это три года назад, но сегодня это выглядит популизмом, – отметил Загид Краснов. – Для того, чтобы все заговорили в стране на украинском языке, нам нужно поднять экономику. Мы любим Украину, но нам пока нет чем гордиться. Вот когда у нас появится предмет для гордости, тогда не только мы, но и наши соседи начнут учить украинский язык, потому что будут приезжать к нам в поисках работы».

Вы сейчас просматриваете новость «Когда в Украине поднимется экономика, жители других стран начнут учить наш язык». Другие Последние новости Украины смотрите в блоке «Последние новости»





Источник