Когда в домах украинцев включат отопление: в правительстве назвали дату

В Украине 15 октября должен начаться отопительный сезон. Но в случае ухудшения погодных условий он может стартовать даже раньше.

Об этом заявил во время заседания Кабинета министров в среду, 3 октября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он подчеркнул, что власти на местах могут принимать решение о старте подачи отопления в дома, учитывая реальные погодные условия.

«Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Но каждый орган местного самоуправления вправе индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон учитывая реальные погодные условия», – пояснил он.

Премьер-министр также заверил, что в Киеве горячую воду и отопление подадут в ближайшее время.

«Ко мне обратился киевский городской глава за помощью в этом вопросе. Правительство всем, чем смогло, помогло, для того, чтобы вопрос был решен и в ближайшие дни, возможно, в ближайшую неделю, Киев получил все жилищно-коммунальные услуги, включая с горячей водой и теплом», – добавил Гройсман.

Владимир Гройсман

Доручив Віце-прем’єр-міністру Геннадію Зубку завтра провести селектор, щоб ще раз перевірити готовність країни до початку опалювального сезону. Якщо десь ще є проблеми, то негайно втрутитись і вирішити їх. І далі будемо робити висновки про ефективність роботи на місцях.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 3, 2018

Как пояснил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в интервью телеканалу «Прямой», технически страна готова, но все еще остаются проблемы с отдельными регионами. О том, как их решить, будут говорить на совещании в четверг, 4 октября.

«Нам нужно сейчас еще дополнительно принять распоряжение Кабинета министров о некоторых вопросах отопительного сезона, но главное, что мы готовы. Теперь надо решить вопрос финансовых расчетов непосредственно по получению номинаций. Подписанию договоров и подачи газа от НАК «Нафтогаза» к потребителям. Пока проблемы остаются в тех же местах, что и в прошлом году — Черкасская область, Хмельницкая (Шепетовка и Смела), Киевская область (Коцюбинское)», — рассказал Зубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров отсрочил повышение тарифа на газ до 18 октября 2018 года. До этого момента и население, и поставщики коммунальных услуг будут покупать голубое топливо по действующей более года цене в 6,9 грн/куб.

С 1 октября 2018 года часть Киева и некоторые украинские города остались без горячей воды на несколько дней. Причиной стал тот факт, что истекли сроки действия договоров поставщиков газа и НАК «Нафтогаз Украины».

В Украине отопительный сезон должны начинать после того, как температура воздуха продержится ниже 8 градусов тепла как минимум три дня. В некоторых городах он может стартовать раньше 15 октября.





Источник