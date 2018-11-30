Когда Онуфрий перенесет свою резиденцию в Святогорск. Новости политики — Деловая столица

«Пророчества» скандального предстоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя) об «обысках и притеснениях» начали сбываться очень быстро

Митрополит Павел. Фото: lavra.ua

Еще вчера митрополит возмущался инвентаризацией переданных Киево-Печерской лавре раритетов, которую проводит Министерство культуры, как проверка нагрянула и к самому священнослужителю, причем из несколько более серьезной инстанции — Службы безопасности Украины. Как пояснили в этом ведомстве, по месту проживания митрополита Павла, а также в помещениях самой Лавры проводятся обыски в рамках расследования по «факту разжигания межрелигиозной вражды по статье 161 Уголовного кодекса Украины».

В самой УПЦ МП, правда, пока ограничились заявлением о трех автобусах с эсбеушниками, которые приехали проводить обыски в «подсобном хозяйстве Киево-Печерской лавры» в селе Вороньки, Бориспольского района, где разводится крупный рогатый скот. Похоже, «подсобным хозяйством» лаврская братия называет загородную резиденцию своего предстоятеля.

Найдут или не найдут сотрудники спецслужбы доказательств разжигания межрелигиозной вражды предстоятелем Лавры — вопрос, разумеется, открытый, но уже сам факт пристального внимания к центральному объекту УПЦ МП, где расположена резиденция предстоятеля УПЦ МП, позволяет предположить, что сложные времена и для митрополита Онуфрия, и для одиозного «отца Павла» продолжаются. Не будем забывать, что обыски начались сразу же после завершения заседания Синода Вселенского патриархата, посвященного созданию автокефальной украинской церкви, чему активно противодействует УПЦ МП, и незадолго после демарша иерархов УПЦ МП, отказавшихся встречаться с президентом Петром Порошенко где либо, кроме территории Киево-Печерской лавры.

То, что СБУ обратила свое пристальное внимание именно на Киево-Печерскую лавру, притом что в УПЦ МП хватает и одиозных священнослужителей, и любопытных «подсобных хозяйств», вполне понятно. Ведь Киево-Печерская лавра — это не только главная святыня украинского православия, но и административный центр УПЦ МП, откуда расходятся управленческие ниточки на места. Поэтому фигура митрополита Павла — критически важна и для Онуфрия и для его кремлевского начальства.

Если вдруг предположить, что отец Павел, который, к слову, при всей своей одиозности не устает называть себя украинским патриотом и сторонником независимости, решит присоединиться к канонической автокефальной православной церкви вместе со всеми вверенными ему «подсобными хозяйствами» и лаврскими святынями — это будет удар прямо в сердце Московскому патриархату в Украине. Так что активность и Министерства культуры с описью святых мощей, и СБУ с обысками и уголовными делами вполне может быть операцией по принуждению отца Павла к автокефалии. Нет никаких сомнений, что не только златокупольная, но и златоносная Лавра для Павла — это самая большая ценность, ради сохранения которой в своем управлении можно пожертвовать и каноническим общением с РПЦ.

С другой стороны, все это прекрасно понимают и в Москве, а потому нет никаких сомнений, что из Кремля за всеми движениями Павла наблюдают крайне пристально, и если вдруг тот начнет даже намек на дрейф в сторону автокефалии, то с ним может случится какая-нибудь скоропостижная неприятность. Так что шансы на то, что СБУ или власть сможет склонить Павла к патриотизму крайне невысоки.

В то же время сам отец Павел своей любовью к роскоши и слабыми способностями к христианскому смирению успел нажить настолько одиозную славу, что его уголовное преследование вряд ли вызовет возмущение даже у прихожан Московского патриархата, что уж говорить о патриотической части украинского общества. К тому же Лавра — это очень большой объект, и в рамках уголовного преследования ее предстоятеля различного рода следственные действия на этой территории можно проводить очень долгое время. Постоянное же присутствие работников СБУ на территории резиденции митрополита Онуфрия будет не только нервировать последнего, но и реально мешать тому руководить своей паствой. Осуществлять любую деятельность в интересах Кремля, когда рядом с тобой постоянно три автобуса эсбеушников, трудно и морально и физически.

Все это будет дезорганизовывать Онуфрия и тот, может, даже начнет задумываться, не перенести ли ему свою резиденцию в более спокойные места. Мало того что вокруг Лавры живет слишком много «бандеровцев», так еще и в самой обители вечно что-то выискивают ребята из СБУ. Почаевская Лавра, хоть и ближе к малой родине Онуфрия, но расположена в на совсем уж «вражеской территории», к тому же у Почаевской Лавры обострились проблемы с законностью получения государственной недвижимости, так что для Онуфрия она явно не подойдет. Таким образом у предстоятеля УПЦ МП останется лишь одно спокойное место для работы — Святогорская Лавра в Донецкой области. Подальше от злых автокефальных «бандеровцев» и поближе к «русскому миру».

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