Когда достроят первый украинский корвет «Владимир Великий». Печальная история. , Экономика

Первый украинский корвет «Владимир Великий» должен был сойти на воду в 2012 году, но в 2021 застрял на ликвидированном в июне Черноморском судостроительном заводе.

Достроить корабль обещали несколько украинских президентов и дюжина министров обороны. Бюджеты на это каждый раз росли, но корабля все нет.

Зато в начале 2021 года Украина взялась за новую корветную программу: строить каркас корветов класса Ada для наших военно-морских сил начала Турция, завершать строительство корабля будут уже в Украине. 7 сентября в Стамбуле торжественно заложили киль для первого корвета. Что это означает для старого проекта?

LIGA.net выясняла, что произошло с долгостроем «Владимир Великий» и есть ли у него шансы на достройку.

Большое строительство на флоте

На восьмом году войны с Россией Украина готовится предпринять конкретные меры для того, чтобы препятствовать действиям российского флота в Черном и Азовском морях, сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами из Крыма накануне празднования Дня независимости. Для этого к 2035 году планируется реализовать большую программу строительства военно-морского флота.

«Будут и корветы, и военные катера, будут малые подводные лодки», – отметил Зеленский.

8 сентября он подписал указ, который вводит в действие секретное решение СНБО от 20 августа о развитии ВМС ВСУ до 2031 года.

Но если с закупками катеров в Україні за годы войны есть движение (на воду уже спустили девять единиц), то новых больших судов в нашем флоте до сих пор нет. В июле во время празднования Дня ВМС Украины Зеленский рассказывал детали о первом украинском корвете: он будет достроен до конца 2023 года, корпус уже заложили в Турции, заявил президент.

Работы над корветом для ВМС Украины стартовали в Турции еще в январе 2021 года, после того как Минобороны Украины подписало контракт с турецкой стороной. Половину работ, согласно договоренности, будут выполнять украинские предприятия при поддержке турецких партнеров, сообщали в Минобороны в конце июля. Украина подписала с Турцией соглашение о строительстве сразу двух таких корветов. Всего в планах – четыре.

Корветы – самый маленький класс боевых кораблей, которые могут эффективно выполнять задачи в трех плоскостях (над водой, под водой и в воздухе).

Корветы Ada имеют полное водоизмещение более 2400 тонн. Максимальная скорость – 29 узлов, а дальность плавания – 3500 миль. Экипаж – 106 человек. На корветы установлены восемь противокорабельных ракет Гарпун, торпедные аппараты для 324 мм Mk.32 или Mk.46, система защиты от торпед, артиллерийская установка 76-мм Oto Melara Super Rapid, а также зенитно-ракетное вооружение в виде RIM 116 ПУ Mk 49 RAM.

7 сентября в Стамбуле состоялась торжественная церемония закладки корабля при участии командующего Военно-Морских Сил ВС Украины Алексея Неижпапы и руководства украинского Минобороны. По турецким традициям киль закладывают только после построения части секций и корпуса, объяснила пресс-служба ВМС.

«В 2022 году корвет будет переправлен в Украину, и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины», – добавили там.

При этом до сих пор нет деталей, во сколько этот проект обойдется украинцам. В Министерстве обороны на этот вопрос в запросе LIGA.net не ответили. С паспорта бюджетной программы Минобороны на 2021 год известно, что только в этом году на турецко-украинский корвет направят 3,8 млрд грн или почти 17% бюджета ведомства, запланированного на приобретение, модернизацию и ремонт военной техники.

По словам Андрея Рыженко, экс-заместителя начальника штаба ВМС Украины (2004-2020), цена корвета класса Ada в среднем составляет около $350 млн или минимум три годовых бюджета развития ВМСУ. Его обслуживание будет стоить Украине $15-20 млн в год.

Миллиарды в корвет

Еще два года назад – в ноябре 2019 года – президент Зеленский с не меньшим вдохновением рассказывал журналистам о планах строить в Украине корветы по программе 58250 (серия «Владимир Великий»).

Программу строительства кораблей класса «корвет» по проекту 58250 украинский Кабмин утвердил постановлением № 1150 в ноябре 2011 года. Прогнозируемый объем ее финансирования на момент утверждения составлял 16,2 млрд грн. За эти средства в течение 2011-2012 годов планировалось спроектировать и построить четыре оснащенных боезапасами корабля, включая корвет «Владимир Великий».

Контракт на строительство четырех военных кораблей заключили не с государственными судостроительными предприятиями, а с ПАО «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, часть группы Smart Holding), который принадлежал депутату ОПЗЖ Вадиму Новинскому.

17 мая 2011 завод заложил киль корвета «Владимир Великий». Однако начало войны с Россией и смена власти привели к остановке финансирования программы.

В 2017 году ее скорректировали: конечные сроки отложили до 2028 года, а бюджет увеличили вдвое – до 31,9 млрд грн. Но финансирование так и не началось.

В июле 2019 Зеленский находился с визитом в Николаевском судостроительном заводе и согласился с предложением тогдашнего министра обороны Степана Полторака – достроить первый украинский корвет «Владимир Великий» на этом предприятии.

«Корпус готов на 80%, а корвет в целом – на 32% […] Всего для полного оснащения навигацией, оборудованием с достройкой нужно 5,8 млрд грн», – отметил тогда Полторак.

После этого осенью Зеленский поручил восстановить Государственную целевую программу строительства кораблей класса «корвет»: первый корабль должны были достроить за 7,7 млрд грн до конца 2023 года.

Однако не сложилось. В августе 2021 года в ответе на запрос LIGA.net в Минобороны уже назвали другие данные, чем указывал Полторак в 2019 году. Сейчас готовность «Владимира Великого» составляет 17%, сообщили в ведомстве. Общая сумма вложенных средств в строительство и проектирование составляет почти 569 млн грн (при курсе доллара – 8 грн).

Сейчас недостроенный корабль и его элементы находятся на территории бывшего ПАО «Черноморский судостроительный завод».

«В частности, изготовлены блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок восьмой надстройки корабля, закуплено часть оборудования отечественного и иностранного производства», – уточнили в министерстве.

В конце июня 2021 года завод, на котором строили корвет, ликвидировали. Все корпусные элементы и оборудование главного корабля были выделены из общей ликвидационной массы и переданы на баланс Министерства обороны Украины, говорится в пресс-релизе группы Smart Holding.

Поэтому потенциально корабль могут перевезти и достроить на другом заводе.

Сколько будет стоить достройка

«По последним оценкам, на достройку корабля необходимо около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта», – говорится в ответе Минобороны на запрос LIGA.net .

По стоимости украинский корвет выходит в полтора раза дешевле, чем зарубежные аналоги, рассказывал командующий ВМС Алексей Неижпапа в июне 2020 года.

«Государство уже потратило полмиллиарда гривень – естественно, что выбросить эти деньги невозможно: нас никто не поймет […] Корвет мы планируем спустить на воду в 2023 году, – обещал Неижпапа.

И уже через полгода после этих слов Неижпапы Украина решила сфокусироваться на «иностранных аналогах» – турецких корветах класса Ada, на которые только в этом году планируют потратить 3,8 млрд грн.

То есть, только из того, что известно, на корветные программы Украина направит около 12,1 млрд грн.

На перевооружение всех военных подразделений в Украине в этом году выделено 22,4 млрд грн, сравнивает в разговоре с LIGA.net военный аналитик, председатель правления «Украинского милитарного центра» и сержант резерва морской пехоты ВМСУ Тарас Чмут.

«Чтобы достроить лишь один корвет, нужна львиная доля бюджета на перевооружение. При этом один корабль не меняет расклада сил в регионе, мы не становимся мощнее Черноморского флота РФ», – говорит он. «За эти деньги можно модернизировать большинство систем противовоздушной обороны сухопутных войск, которые позволят эффективно уничтожать российскую авиацию», – уверен аналитик.

С ним соглашается экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк (август 2019 года – март 2020 года):

«Есть большой риск, что если мы начнем заниматься и катерами, и корветами, средств просто не хватит. Здесь отсутствует стратегический подход», – считает он.

Сейчас совместно с Генштабом ВСУ прорабатывается вопрос достройки украинского корабля уже по классу «фрегат» – «Владимир Великий» потенциально сможет заменить украинский фрегат «Гетман Сагайдачный», которому уже 28 лет, сообщили на запрос LIGA.net в Минобороны.

Фрегат – класс боевых кораблей водоизмещением до 4000 тонн, развивающий скорость >30 узлов и имеющий на вооружении противолодочные и зенитные ракетные комплексы. Задача – поиск/уничтожение подлодок, а также ПВО и ПРО кораблей/судов.

Кто достроит «Владимира Великого»

Однако ответов на вопросы LIGA.net, на каком именно предприятии будут достраивать корабль, сколько будет стоить перевозка его частей туда и есть ли для этого технические возможности, в Министерстве не предоставили.

«Процесс перемещения составляющих и комплектующих частей корабля продлится около четырех месяцев», – лишь отметили в ведомстве.

LIGA.net подала повторный запрос с уточнениями, в частности, начался ли уже процесс перемещения, однако на момент публикации ответа не получила.

Достраивать корабль на Николаевском судостроительном заводе (принадлежит Укроборонпрому), как ранее предлагал министр обороны Степан Полторак, – технически невозможно, к тому же в октябре 2020 года суд признал предприятие банкротом, объясняет военный аналитик Тарас Чмут.

«Потенциально достроить корабль можно только на двух заводах в Украине – судостроительный завод «Океан» и «Нибулон», – говорит эксперт. Однако если «Океан» (его владельцем является экс-начальник Николаевского морпорта Василий Кацапина) имеет соответствующие площади – то есть, сухой док, то не имеет опыта и специалистов для достройки, а с «Нибулоном» Алексея Вадатурского – наоборот: достаточно кадров и опыта, однако некуда поместить корвет, рассказывает он.

По словам экс-министра обороны Андрея Загороднюка, достроить корабль можно, но для этого надо «доварить» корпус корвета и спустить на воду для переправки на другой завод. Забрать же части корабля с завода – физически невозможно, говорит Загороднюк, – они слишком большие, в Украине нет необходимой техники.

«А просчитать риски завершения на заводе, который сейчас уже ликвидирован, – невозможно. Можно потратить очень много средств, но так ничего и не получить», – добавляет он.

Возможности достройки корабля «Владимир Великий» тесно связанные с приобретением способностей предприятий судостроительной отрасли Украины при изготовлении корвета класса Ada совместно с турецкой стороной, отметили в Минобороны.

В конце 2020 года судостроительный завод «Океан» подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса «корвет» для военно-морских сил Украины, поэтому, судя по ответу Минобороны, «Владимир Великий» также планируют достраивать на «Океане».

Были ли другие проекты?

В июне 2021 года после подписания меморандума между Великой Британией и Украиной, «обеспечить военно-морские силы Украины современным фрегатом» в своем пресс-релизе пообещала британская судостроительная корпорация Babcock. Однако до сих пор нет никаких подробностей о том, когда, как, где и какой именно фрегат – уже существующий или новый – Babcoсk собирается обеспечить Украине.

В день подписания меморандума тогдашний заместитель министра обороны Александр Миронюк выразил надежду, что Лондон поможет Украине достроить «Владимира Великого». Уже в июле его уволили.

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