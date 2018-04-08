Когда доллар в Украине может быть по 30 – прогноз аналитиков

Минэкономразвития обнародовало консенсус-прогноз, включающий в себя как оптимистичные, как и пессимистичные сценарии













Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по пессимистичному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар. Такие данные обнародовала пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно прогнозу, по оптимистичному сценарию, средний курс нацвалюты в 2018 году ожидается в районе 26 грн/доллар, а средний курс в 2019 году – 27 грн/доллар.

Вместе с тем, пессимистичный сценарий консенсус-прогноза предполагает, что на конец 2018 года курс может составить 30 грн/доллар, а в конце 2019 года – 34 грн/доллар.

Прогноз был разработан на основе данных МЭРТ, Министерства финансов, НБУ, государственных и частных исследовательских институтов, аналитических компаний. При этом обнародованные цифры не являются официальным прогнозом правительства, отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Напомним, курс продажи безналичного доллара в Украине в марте снизился на 2,1% до 26,27 грн, наличного – на 1,9% до 26,49 грн. Такие данные предоставили аналитики ГК ForexClub. По прогнозам аналитиков, курс гривни в апреле будет колебаться в диапазоне 25,75 – 27 грн за доллар.

Однако, в условиях изменения спроса и предложения, эксперты не исключают колебания курса в апреле в пределах 3%. В мае волатильность повысится в связи с либерализацией рынка и увеличением лимита общей длинной открытой валютной позиции с 1% до 3%. Таким образом, банки могут больше выкупать и держать валюты у себя на счетах, и, вероятно, некоторые из них воспользуются такой возможностью, отмечают специалисты.







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