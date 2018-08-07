Князев показал фото второго подозреваемого в нападении на Гандзюк

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обнародовал фото второго подозреваемого в нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк

Об этом он заявил сегодня, 7 августа, на брифинге, передает «ДС» со ссылкой на УНН.

«Сегодня утром я получил постановление следователя о предоставлении разрешения на разглашение тайны досудебного расследования. И хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения «, — сказал Князев.

Отметим, Князев не уточнил, какова была роль второго лица в нападении на Гандзюк, добавив толлько, что «мы считаем, что этот человек участвовал в совершении указанного правонарушения».

Как сообщала «ДС», нападение на Гандзюк произошло 31 июля в Херсона на улице 49 Гвардейской дивизии около 08:47 утра. Когда женщина вышла их подъезда, к ней из кустов направился мужчина 20-25 лет с емкостью в руках и выплеснул ее содержимое в лицо Гандзюк, после чего сбежал. Пострадавшую с ожогами госпитализировали.

Кроме того, позже стало известно, что нападавший облил работницу Херсонского городского совета концентрированной серной кислотой.

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