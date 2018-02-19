КНР призвала США отказаться от мышления времён холодной войны

Представитель МИД КНР призвал власти США отказаться от мышления времен холодной войны в отношении других стран.

Гэн Шуан призвал американских властей выполнить свои международные обязательства по ядерному разоружению. По его словам, Белый дом преувеличивает угрозу Соединенным Штатам со стороны некоторых стран мира. Таким же образом, Вашингтон подвергает угрозе другие страны. Теперь же США, заменив СССР Китаем, намерены, провоцируя гонку вооружений в Восточной Азии, создать военный блок в составе Южной Кореи, Японии, Австралии и Индии, о котором упоминается как «азиатской НАТО». К тому же, США, высказывая озабоченность возможными последствиями роста китайского влияния в разных районах мира, в частности в зоне традиционного влияния США, в опубликованной недавно стратегии национальной безопасности назвали Китай «ревизионистским государством» и призывают к противостоянию Пекину.

Политолог Скотт Кеннеди считает, что Вашингтон пытается найти лучший способ адаптировать и изменить Китай, и понять, какие действия будут эффективными, но при этом не нарушить систему работы и торговли с этой страной и не подрывать всемирную торговую систему».

Китай неоднократно предупреждал о последствиях торгово-экономического и политического давления на Пекин, придерживаясь того мнения, что в торгово-экономической конфронтации США с Китаем больше всего пострадают сами американцы и вся мировая экономика. Тем не менее, США считают Китай фактором, угрожающим американской гегемонии на мировом уровне, и утверждают, что Китай в неравной торговле «проглатывает» не только американскую, но и мировую экономику.

Старший советник Американо-китайского торгового совета Анна Эштон говорит: «Если американское правительство предпримет односторонние меры в экономической сфере, возникает риск отказа Вашингтона от своих международных обязательств. Тогда, вероятно, начнется настоящая коммерческая война».

Китайский экономист Ли Бин считает, что «многие международные законы были введены в те времена, когда Китай был слабой страной, и ради справедливости следует пересмотреть их».

Так или иначе, Китай, который готовится стать мировой сверхдержавой, выполняет разные экономические проекты, такие как проект «Один пояс, один путь», и считает, что США, бросая вызов Китаю, пытаются воспрепятствовать осуществлению экономических планов Пекина и, провоцируя гонку вооружений в Восточной Азии, поменять характер конфронтации с экономического на военный.

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