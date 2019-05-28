КНР готовится к контролируемому ущербу / Экономика / Независимая газета

Мировой ВВП недосчитается 600 миллиардов долларов







Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер останавливают переговоры из-за принципиальных разногласий. Фото Reuters



КНР отвергает обвинения США в отступлении от якобы достигнутых промежуточных договореностей. По словам китайцев, это Вашингтон постоянно менял позицию, что исключало компромисс. Ущерб для своей экономики Пекин называет контролируемым. Мировая экономика не досчитается 600 млрд долл. из-за торговой войны, показывают расчеты Bloomberg. А экономика КНР может потерять около одного процентного пункта ВВП.



Китайско-американские торгово-экономические переговоры ничем не завершились. «Но США уже вешают ярлыки на Китай, обвиняя Пекин в «отступлении» по отдельным вопросам, по которым стороны уже достигли консенсуса», – пишет официальная газета ЦК Компартии Китая, подчеркивая, что американская сторона сознательно искажает факты. И к тому же в одностороннем порядке повышает таможенные пошлины.







Китайцы считают, что это американцы постоянно меняют свою позицию в переговорах. «Вашингтон то заявляет, что переговоры с китайской стороной «продвигаются успешно», то обвиняют Пекин в нарушении договоренностей», – пишет китайская официальная пресса. Штаты не только меняют позицию на словах, но и на деле, отправляя свою команду в КНР на переговоры и одновременно повышая пошлины, что подрывает процесс консультаций, замечают в Китае.



Именно из-за изменчивого поведения американской стороны торгово-экономические консультации между КНР и США нестабильны, заявляют китайцы. Сам же Пекин «с максимальной искренностью» подходит к продвижению торгово-экономических консультаций. «Несмотря на введение дополнительных таможенных пошлин США, что несколько подорвало процесс 11-го раунда торгово-экономических консультаций, китайская делегация все же отправилась в Вашингтон», – напоминает китайская газета.



Тем не менее в Пекине настаивают, что «по принципиально важным вопросам китайская сторона не пойдет на уступки». «КНР готова в любых условиях отстаивать права и интересы государства и народа, защищать государственное и национальное достоинство», – говорят в Китае, подчеркивая, что заявления американской стороны об «отступлении» и «нарушении» неуместны.



Напомним, недавняя попытка Пекина и Вашингтона договориться завершилась безрезультатно. При этом в срыве соглашения американская сторона обвинила Пекин. Президент США Дональд Трамп посчитал, что именно КНР виновата в срыве уже практически подготовленного соглашения. Одним из обвинений в сторону Китая было то, что он не смог в достаточной степени развеять озабоченность Америки в том, что отказывается от воровства интеллектуальной собственности и технологий (см. «НГ» от 19.05.19).



Торговый конфликт двух стран продолжается с 2018 года. Тогда Штаты ввели пошлину в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок в 34 млрд долл. в год. Китай принял зеркальные ответные меры. В мае президент США Дональд Трамп поручил повысить пошлины с 10 до 25% на товары из Китая общим объемом в 200 млрд долл. В ответ на это КНР объявила, что с 1 июня введет пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму в 60 млрд долл.



Определенные негативные последствия для Китая от торговых ограничений со стороны США уже видны невооруженным глазом. Ранее Пекин обнародовал апрельскую статистику, продемонстрировавшую замедление экономической активности в Поднебесной. Так, в апреле в годовом выражении промышленное производство Китая выросло на 5,4% после роста на 8,5% в марте. Рост розничных продаж в апреле замедлился до 7,2 с 8,7% в марте, что стало самым низким ростом с 2003 года. Продажи одежды в Поднебесной упали на 1,1% в апреле, что произошло впервые с 2009 года. Автопром за тот же период рухнул на 16%, автопродажи – на 14,6%. И на фоне некоторого экономического замедления китайские власти уже готовятся принимать меры по снижению безработицы (см. «НГ» от 15.05.19).



Несмотря на явное замедление, в Пекине уверяют: повышение тарифов в определенной степени приведет к увеличению операционных затрат, снижению конкурентоспособности и сокращению заказов у предприятий, однако влияние на производственный сектор Китая в целом будет «контролируемым» и малозначимым. «Стоимость китайских товаров в 200 млрд долл., на которые американская сторона ввела повышенные тарифы, составляет 41,8% экспорта из Китая в Штаты, что (составляет) всего лишь 8% от общего объема китайского экспорта», – отметил в интервью агентству «Синьхуа» замминистра промышленности и информатизации КНР Ван Чжицзюнь. Китайский чиновник также отметил, что повышение тарифов наносит удар не только по интересам китайских предприятий и потребителей, но и американских, так как около половины предприятий – это предприятия с иностранным капиталом.



Несмотря на противоречивую апрельскую статистику, китайцы пытаются найти и подчеркнуть отдельные достижения китайской экономики. Так, за первые четыре месяца этого года фактические зарубежные инвестиции в обрабатывающий сектор Китая выросли на 11,4% в годовом выражении, рассказывают они. В дальнейшем ускорять обрабатывающий сектор в Пекине надеются за счет инноваций. «Торговые трения могут усиливать краткосрочные колебания, но не окажут влияние на долгосрочную тенденцию цен на активы», – делают вывод китайские аналитики.



Аналитики агентства Bloomberg, в свою очередь, считают, что из-за торговой войны двух стран мировой ВВП к 2021 году может не досчитаться 600 млрд долл. Экономисты смоделировали несколько возможных сценариев развития конфликта. В случае если стороны сохранят текущий уровень тарифов, то спустя два года объем производства в Китае и США будет ниже на 0,5% и 0,2% соответственно. Глобальный ВВП в этом случае снизится на 0,2%.



Если же пошлины будут повышены до 25% на всю двустороннюю торговлю, то снижение составит уже 0,8% для Китая и 0,5% для США к середине 2021 года. Объем мировой экономики от такого шага к середине 2021 года также может оказаться на 0,5% ниже по сравнению с «довоенной» ситуацией.



Третий – стрессовый – сценарий экономистов Bloomberg предполагает, что к 25-процентным тарифам на торговлю прибавится и 10-процентное падение акций на фондовом рынке. «В этом случае ВВП Китая, США и мира будет на 0,9%, 0,7% и 0,6% ниже к середине 2021 года», – говорят эксперты, отмечая, что падение фондового рыка станет дополнительным сдерживающим потребление и инвестиции фактором.



Самые сильные удары из-за сокращения экспорта Китая в США придутся на Тайвань, Южную Корею и Малайзию. «Все они включены в цепочку экспортных поставок Азии. Около 1,6% продукции Тайваня связано с экспортом Китая в США, причем наибольшую долю составляют компьютеры и электроника. Для Южной Кореи и Малайзии эти цифры составляют 0,8% и 0,7%», – пишет СМИ. В свою очередь, Канада и Мексика возглавляют список стран, которые в наибольшей степени зависят от экспорта США в Китай.



По мнению экспертов «НГ», Китаю уже сейчас необходимо готовиться к последствиям торговой войны с США. «Во-первых, это противостояние приведет к сокращению спроса на китайские товары из-за роста их цены после введения новых пошлин. Во-вторых, к уходу ряда американских компаний из КНР и сокращением инвестиций. В-третьих, к вероятной девальвации юаня», – перечисляет старший аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов, полагая, что потери китайской экономики могут составить 0,5–0,75% ВВП.



Китайская экономика сейчас достаточно сильна, чтобы выдержать шоки от таможенных войн, уверен аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. «Тем не менее абсолютно безболезненно торговое противостояние с США, конечно, не пройдет, и определенное снижение темпов роста китайской экономики практически неминуемо», – продолжает он. Сейчас темпы расширения экономики Поднебесной составляют 6,4%, что является худшим результатом за почти три десятилетия, напоминает экономист. Однако он не верит в возможность перехода темпов роста ВВП Китая в отрицательную зону.



Темпы роста экономики Китая падали и до того, как США начали торговую агрессию, напоминает старший аналитик аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. «Экономика Поднебесной замедляется из-за роста конкуренции, снижения общемирового спроса и слишком быстрого развития тех направлений, где раньше Китай был единственным игроком. Это влияние времени. Однако сейчас американская торговая агрессия оказывает на экономическую систему дополнительное давление и вынуждает ее тормозить активнее», – признает она.



Не исключено, что в итоге последствия торговой войны будут даже ощутимее. «Китай является главным торговым партнером для 124 страны, а США – для 56. Таким образом, Китай наращивает торговые объемы, а также расширяет свои рынки, что не является положительным сигналом для всей мировой экономики (зависимость от нескольких больших игроков увеличивает риск «опрокидывания» такой системы в случае кризиса в одной из глобальных экономик)», – рассуждает доцент Российского экономического университета им. Плеханова Екатерина Новикова.



КНР, несмотря на все успехи в деле развития институтов рыночной экономики, является одной из самых закрытых стран с точки зрения оценки макроэкономических показателей, отмечает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Экономический рост непрозрачен, и единственное, что остается делать инвесторам, – это со здоровым скептицизмом доверять данным официальной статистики, которая говорит, что в Пекине все спокойно и торговая война с первой крупнейшей экономикой не оказывает значительного влияния на вторую крупнейшую экономику, а темпы роста ВВП остаются на уровне прошлого года. Так ли это на самом деле, мы скорее всего никогда не узнаем», – говорит экономист.



Китай, даже несмотря на сокращение положительного сальдо торгового баланса, все равно остается нетто-экспортером, что ставит его в зависимое положение от состояния сырьевых и товарных рынков и стран, формирующих наибольший спрос на них. «То есть даже если какую-то продукцию Китай в США в силу установленных ограничений не поставляет, именно США, являясь крупнейшим потребителем, в той или иной мере управляют спросом, а значит, и предложением, и производителями. Можно ли в таких условиях говорить о том, что трудности контролируемы? Утвердительный ответ тут дать достаточно сложно», – резюмирует Антонов.





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