Ключевые риски украинской экономики | Экономика | Деньги — Аргументы и факты в Украине

Чего еще стоит бояться украинцам, и при каких условиях в следующем году возможен экономический рост Украины?

ДОЛГИ И НЕ ТОЛЬКО

«Наряду с тем, что мы имеем серьезные вызовы и финансовые обязательства по безопасности и обороне, государственный долг является существенным и значительным. И поэтому я предлагаю нам с вами разработать новые возможности, новые финансовые инструменты стратегической поддержки Украины», – сказал премьер-министр Украины во время форума «Партнерство ради развития».

В форуме приняли участие представители международных финансовых организаций – МВФ, ЕБРР, Всемирного банка и дипломатических ведомств. Говорили и о главных вызовах, которые переживает сейчас Украина. Экономические эксперты в целом согласны с премьер-министром, однако, по их мнению – это далеко не полный список проблем экономики страны.

экономика Украины Фото: АиФ в Украине

Так, по мнению старшего аналитика финансовой компании ГК FOREX CLUB Андрея ШЕВЧИШИНА, сейчас, действительно, это — одни из ключевых рисков. В случае обострения политической ситуации возможен обвал производства, и как результат, потребления на длительный период времени. Высокая долговая нагрузка опасна, если не будут проходить выплаты по долгу, что может привести к дефолту, отказу инвесторов сотрудничать с Украиной, оттоку капитала, нехватки валюты в стране, обвалу курса.

В то же время, по словам эксперта, это — не единственные вызовы. Другими бедами украинской экономики он называет коррупцию и высокую долю теневой экономики. Они хоть и не приводят прямо к экономическому спаду, но сдерживают рост и удлинняют период восстановления после кризиса, являются причиной усиления кризисных явлений и торможения реформ.

При этом, Украина зависит от внешних потребителей, поэтому факторами влияния остаются мировые цены на основную продукцию украинского экспорта и стабильность стран-импортеров украинских товаров. Кроме того, как говорит А. Шевчишин, Украина также зависит от урожая, так как влияние агросектора на состояние экономики растет. Учитывая масштабные природные катаклизмы, урожай и его качество всегда являются угрозами для экономической стабильности. Яркий пример подобной зависимости – Аргентина, экономика которой падает из-за засухи и неурожая.

Важную роль в последние годы играют и денежные перечисления украинцев из-за рубежа: при их сокращении экономика может недосчитаться большой части потребления.

Аналитик финансовой компании Альпари Максим ПАРХОМЕНКО согласен с премьер-министром Украины в том, что нестабильная внешнеполитическая ситуация и долги — одни из наиболее высоких по степени влияния рисков для экономики Украины. Однако, по его мнению, не стоит сбрасывать со счетов грядущие выборы и макроэкономические тенденции на мировых рынках.

«Ситуация с новым президентом и будущим Кабмином не определена, и до первого квартала 2019 г. будет оставаться в подвешенном состоянии. А на мировых рынках сокращаются глобальные вызовы для нашей экономики и формируют хороший фундамент для роста в последующем периоде», — отмечает М. Пархоменко.

И финансовый аналитик компании TeleTrade Богдан ПИСАРЕНКО считает, что факторы, которые назвал премьер-министр Украины, безусловно, не облегчают жизнь украинской экономики, но являются далеко не единственными сложностями. Мало того, поиск решения, по мнению эксперта, премьер-министр ведет отнюдь не в нужном направлении. Например, В. Гройсман видит решение проблемы государственного долга не в сокращении бюджетного дефицита, а в перекредитовании от МВФ, Всемирного банка и Евросоюза, с чем эксперт категорически не согласен.

МВФ, по словам Б. Писаренко, ждет от правительства продолжения реформ и усиления противодействия коррупции. И проблемы экономики в Украине, в первую очередь, связаны именно с этими факторами. Уровень коррупции продолжает расти, съедает добрую часть ВВП Украины. При этом, сотрудничество международных финансовых институтов с Украиной в режиме военного положения не будет приостановлено. В самом МВФ указывают на снижение инвестиций в ожидании итогов президентских и парламентских выборов в следующем году.

«Неопределенность с новым (или старым) главой государства и составом законодательного органа заставляет инвесторов занимать выжидательную позицию. Допускается, что новым президентом может стать Юлия Тимошенко, которая полагает возможным пересмотр ряда экономических реформ», — подчеркивает Б. Писаренко.

Экономический эксперт Виталий ШАПРАН тоже считает долговую нагрузку очень важной проблемой для Украины. Если учесть, что на Западе процентные ставки по займам сильно выросли – почти вдвое, то для Украины вопрос управления государственным долгом становиться в 2019 г. как никогда актуальным. Эксперт уверен: страна должна подумать, как увеличить помощь от ЕС, снова запустить займы под гарантию правительства США, и не в коем случае не расставаться с МВФ.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО главной проблемой экономики Украины считает неэффективную работу правительства В. Гройсмана.

«Военные тендеры стали местом для «откатов и заносов». Сумма взяток по ним доходит до 75% стоимости тендера. И это не исключение — практика. Бессмысленное повышение цен на газ для населения привело к тому, что люди, близкие к власти и правительству Гройсмана, зарабатывают на монопольно-высоких ценах на газ, в то время как долги населения за потребление «голубого топлива» растут до критического уровня», — поясняет свою позицию эксперт.

Что касается долгов, то стоит напомнить, что за время работы предыдущего премьера Арсения Яценюка и нынешнего Владимира Гройсмана госдолг Украины вырос с 40% до 80% ВВП. При этом, сейчас приходится погашать кредиты МВФ, которые набрал Яценюк, обещавший экономическое чудо.

КАК ДОБИТЬСЯ РОСТА?

Несмотря на наличие вызовов для нашей страны, экономический рост Украины в следующем году возможен при продолжении реформ, начатых правительством Гройсмана. И основные приоритеты на этом пути: улучшение бизнес-климата, приватизация, развитие инфраструктуры и реформа энергетического сектора. Такими планами и поделился премьер-министр. По мнению главы правительства, Украине болье всего нужна стабильность.

«Критически важным элементом здесь является принятие проекта Государственного бюджета – сбалансированного по доходам и расходам. Должны говорить о стабильном росте. Работаем над тем, чтобы благополучие дошло до каждой семьи», – подчеркнул премьер.

А во популистские решения и действия, по мнению В. Гройсмана, способны остановить экономический рост Украины, и допустить этого нельзя – даже в период предвыборной турбулентности.

Эксперты с ним согласны, но добавляют еще несколько задач, которые необходимо решать.

«Реформы правительства – обязательная составляющая для будущего экономического роста. В условиях выборов и возможной смены власти реформы могут как застопориться, так и ускориться», — считает А. Шевчишин.

М. Пархоменко добавляет, что при сбалансированном бюджете и его исполнении рост в следующем году более чем реален и выполним.

Б. Писаренко думает, что внутренние политические проблемы будут тормозить экономический рост в первой половине года. По мере развития событий станет понятна картина изменений в экономике.

В. Шапран, считает, что рост экономики в следующем году зависит от колебания цен на сырьевых рынках, глобального кризиса из-за охлаждения китайской экономики и углубления проблем в экономической и военной плоскости. Эксперт считает, что даже если правительство в 2019 г. справиться на «5 с плюсом» со всеми вызовами, которые перед ним стоят, мы не получим желаемого прироста инвестиций из-за фактора выборов. Риски смены власти в Украине еще никогда не приносили позитивных результатов для иностранных инвестиций. Обычно в такой момент все инвесторы ждут «вводную» на следующие 5 лет.

«При наличии таких вводных, думаю, что любой показатель роста, даже +1% ВВП, в сложном для Украины 2019 г. является приемлемым», — резюмирует В. Шапран.

Виктория ХАДЖИРАДЕВА

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