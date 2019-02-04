Ключевые аспекты развития электронной коммерции в Кыргызстане — Kaktus media

Развитие электронной коммерции в Кыргызской Республике: текущие вызовы и проблемы.

ОФ «Кейджи Лабс» с момента своего основания в 2015м году провел множество различного рода мероприятий направленных на развитие технологического предпринимательства, способствовал появлению новых ИТ компаний в Кыргызстане. Мы провели несколько хакатонов и провели картирование и определение всех ключевых участников рынка, влияющие на формирование ИТ потенциала Кыргызской Республики.

Одним из ключевых способов как мы вовлекаем участников и стимулируем развитие экономики, является предоставление платформы для дискуссий, куда приглашаются участники с разных отраслей, ведомств и организаций, где свободной форме могут высказываться о наболевших проблемах.

Последние дни месяца мы проводили дискуссионные площадки на тему развития финтек индустрии, безналичных расчетов, цифровых платформ и электронной коммерции в партнертстве с ЗАО «Межбанковским Процессинговым Центром» и компанией «Ололохауз». На дискуссиях активно участвовали представители коммерческого сектора, государственных ведомств и отраслевых экспертов. На основе полученных данных, мы хотели бы поделиться ключевыми аспектами развития электронной коммерции в Кыргызской Республике.

Мы надеемся, что эти данные позволят сформировать фундамент для формирования стратегии успешного развития электронной коммерции в Кыргызской Республике, создания новых предприятий в отраслях связанных с информационными технологиями и укреплению общего взаимодействия всех участников технологической экосистемы.

Электронная коммерция в Кыргызстане.

В Кыргызстане высокий уровень проникновения мобильного Интернета. 70% абонентов сотовой связи используют смартфоны для выхода в Интернет. 80% посещений Интернет ресурсов происходят через мобильные средства связи. В Кыргызстане имеются самые низкие тарифные планы на Интернет по Центральной Азии и быстрый рост количества пользователей мобильного Интернета. Все эти факторы положительно влияют на развитие электронной коммерции в республике.

Вместе с тем существуют проблемы, которые препятствуют развитию электронной коммерции.

1. На сегодняшний день, в Кыргызстане все банки и операторы связи представляют карточные продукции и мобильные кошельки для онлайн транзакций. Однако уровень использования остается низким.

К примеру, Межбанковский Процессинговый Центр обладает миллионом пользователей, которые используют платежные карты Элкарт. Большинство пользователей карт Элкарт являются участниками зарплатных программ.

Но 95% пользователей платежных карт Элкарт обналичивают в день получения заработной платы.

Одной из причин обналичивания денежных средств, является низкий уровень

проникновения и распространения способов приема оплаты в регионах в коммерческих предприятиях, обслуживающих население.

Таким образом, проблема заключается не в отсутствии возможности оплаты через

платежные системы и мобильные кошельки, а отсутствии экосистемы для использования безналичных средств.

Одним из альтернативных решений данной ситуации, эксперты дискуссии предложили стимулирования внедрение mobile ID для авторизации транзакций и участников операции, а также мобильных POS терминалов mPOS (mobile point of sale) для приема оплаты через смартфоны.

Участники отметили проблему, что все мобильные кошельки и способы оплаты используют различные стандарты QR кодов и обмена данных, что создает сложности по обмену данных и удобству платежей для пользователей. В данном направлении фасилитация государственного ведомства крайне необходима

2. Для развития электронной коммерции необходимо, чтобы платежные системы

предоставляли системы автоматического эквайринга средств с Интернет ресурсов и мобильных приложений.

Однако, на сегодняшний день у предельного большинства банков отсутствуют системы эквайринга или находятся на примитивном уровне. Процесс верификации оплаты заказа через эквайринговую систему Visa одного из банков занимает 1-3, в выходные дни, время ожидания увеличивается до 2-4 календарных дней.

35% транзакций по международным транзакциям Visa отклоняются банком. У банков отсутствуют внутренние системы автоматического fraud контроля и контроля за рисками для того, чтобы онлайн покупки проходили моментально.

В случае возникновения спорных моментов, банки замораживают финансовые средства продавцов до разрешения диспута. Период зачисления денежных средств на банковский счет продавца занимает несколько рабочих дней, что создает барьеры для малых предприятий для освоения возможностей электронной коммерции.

Национальные платежные системы не принимают оплаты в разных валютах и не могут взаимодействовать с международными платежными средствами, которые способствуют приему зарубежных платежей и экспорту продукции (товаров и услуг).

Отечественные компании могут принимать оплаты зарубежом через международные системы Paypal, Alipay и другие. Однако существуют большие сложности с выведением средств из зарубежных счетов и переводом на отечественные счета компаний через коммерческие банки. Это особенно критично для компаний, действующих в сфере туризма (Booking.com) и отечественных программистов и ИТ компании, которые работают в зарубежных странах через международные платформы.

На государственных порталах отсутствует возможность оплаты доступными мобильными и банковскими кошельками в КР, что ограничивает возможности использования платежных систем.

3. В Кыргызстане отсутствует законодательная платформа для определения электронной коммерции, его видов, классификации участников, различие между различными типа платформы и участниками, способы передачи, обмена и хранения данных, типов используемых технологий.

Участники рынка основываются на имеющихся положениях других нормативных актов, положений и Гражданского кодекса. Однако, имеющиеся положения не достаточны для активного развития электронной коммерции. В связи с чем, есть потребность в формулировании и принятии законопроекта об электронной коммерции.

4. Помимо отсутствия законотворческой и нормативной базы, участники поднимали вопросы о роли межграничной (cross-border) торговли. Большинство граждан Кыргызстана приобретают приложения на свои смартфоны на таких торговых площадках как Apple Store (iTunes), Google Play, Netflix, World of Tanks.

Растет объем закупок и физических товаров. По данным участников объем транзакций только через Алиэкспресс за 2017й год составил около миллиона долларов США, свыше 70 тысяч посылок при среднем чеке в 9 долларов США. Растет объем товаров, которые завозятся из западных интернет площадок Amazon, 6PM, Asos, iHerb и так далее, которые привозятся логистическими службами expressusa, easyexpress.kg, expressus.kg, ship.kg, shipito.kg, и другие.

По данным экспертов, объем покупок цифровых и физических товаров и услуг в зарубежных электронных платформах увеличивается многократно каждый год.

Было отмечено, что в некоторых зарубежных странах операторы электронной коммерции, продающие свои товары и услуги за пределы страны, не облагаются НДС, что стимулируют конкурентоспособность отечественной продукции и приток денежных средств в страну.

5. Участники одной из дискуссий также затронули вопросы логистики, которые являются главным фактором для стимулирования сбыта продукции посредством электронной коммерции для производителей, дистрибьюторов и продавцов конечной физической продукции.

В КР отсутствует логистические услуги фулфиллмента для мелкотоварных продавцов, которые способствовали бы экспорту мелкотоварных заказов в соседние республики, в частности для экспорта аграрной продукции. Логистические компании, действующие в Кыргызстане, включая Кыргызпочта, не предоставляют системы автоматического онлайн трекинга статуса заказа и его местонахождения. Местные и региональные логистические системы не обладают или не предоставляют возможности автоматичекого подсчета стоимости доставки через API, необходимый для развития электронной коммерции.

Как было отмечено, большинство компаний не обладают информационными системами необходимые для автоматического обмена данными в сфере электронной коммерции. Например системы бухгалтерского и логистического учета, системами управления

взаимоотношений с клиентами, по управлению ресурсами и закупками, системы управления контентом. Соответственно, не обладает системами для стандартизации продукции.

Одной из причин тому является тот факт, что в Кыргызстане отсутствует четкая национальная система геопространственных данных для использования адресных данных по всей республике, необходимых для расчета стоимости доставки и обеспечения гарантии доставки до правильного адресата. Адресный регистр

ГРС не работает корректно, разработчики не поддерживают актуальность данных. Карты населенных пунктов КР не точные и нет возможности указания точного адреса на карте и подсчета стоимости доставки.

Обобщая вышеописанные выдержки из дискуссий, следует отметить, что существует потребность не только в законодательной и нормативной базе, но и продуманной стратегии для стимулирования развития электронной коммерции и использования его инструментов для увеличения притока денежных средств в Кыргызскую Республику.

Мы надеемся, что вышеописанные моменты позволят учесть мнения всех сторон и принять нужные меры в области электронной коммерции.





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