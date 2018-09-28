Клых написал письмо Сенцову и попросил его прекратить голодовку

Политзаключенный Станислав Клых написал Олегу Сенцову письмо с призывом прекратить голодовку

Политзаключенный Станислав Клых. Фото: Антон Наумлюк / zona.media

Об этом сообщила мать узника Тамара Клых, передает «ДС» со ссылкой на Украинскую правду.

«Стас Сенцову написал письмо. Я его взяла, вышлю и Людмиле Денисовой (украинскому омбудсмену — ред.) передам на словах его призыв. Стас говорит, что Сенцов писал ему открытку и письмо, еще, наверное, до голодовки, так тюремщики сами говорят, что тюремщики — тюремщикам письма не передают. Поэтому попросил меня переслать», — сказала она.

Кроме того, она уточнила, что в письме Клых попросил Сенцова прекратить голодовку. «Просил Сенцова (у Стаса нет детей, а у Сенцова есть), сказал: «Мама, скажи Денисовой, пусть передаст, чтобы он перестал голодать. Мы понимаем, что он за всех, и мы его не осудим, если его освободят одного, у него двое детей, еще и говорят, что один больной. Пусть подумает о детях и не голодает»», — передала Тамара Клых слова сына.

Помимо того, она отметила, что Клых не верит, что его когда-нибудь освободят. «Не верит ни в какое освобождение. Абсолютно. Там по НТВ (у него есть телевизор теперь, консул привез, то он смотрит НТВ) показывали — и как они такое пропустили показать? — Станислава, Балуха, Карпюка и Гриба, что якобы готовят какую-то дорожную карту по обмену, но, кого и как будут менять, неизвестно», — подытожила мать Клыха.

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