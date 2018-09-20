Климкин жестко ответил на угрозы Будапешта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявления венгерского коллеги о помехах на пути евроинтеграции Украины

Об этом глава МИД написал в Twitter, передает «ДС».

«Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом не расслышал. Проблемой на скандальном видео Генконсульства Венгрии в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины. Есть о чем говорить и мы будем действовать!», — пообещал Климкин.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на скандал с паспортами угрозой еще больше застопорить интеграцию Украину в ЕС.

Ранее в распоряжении журналистов попало видео, кадры которого показывают процедуру выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии, расположенном в Берегово (Закарпатье).

Отреагировал уже и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который подчеркнул, что если эта информация окажется не фейком, то венгерскому консулу «придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт».

Как сообщала «ДС», пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что украинские законы не предусматривают уголовной ответственности за двойное гражданство, однако тенденция с выдачей Венгрией своих паспортов в Украине — угрожающая.

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