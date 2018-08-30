Климкин заверил, что Украина готова на все ради спасения политзаключенных

Украина готова на любые предложения относительно освобождения политзаключенных, которых незаконно удерживают в России или в оккупированном Крыму

Климкин заверил, что Украина готова на все ради спасения политзаключенных. Фото: УНИАН

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«Мы готовы к любым идеям по их (политзаключенных) освобождению. И это касается всех, не только Олега (Сенцова) и Владимира (Балуха). У нас будет еще ряд переговоров, во время последних контактов с Путиным об этом говорила Ангела Меркель, об этом говорил Эммануэль Макрон. Макрон посвятил большую часть своего разговора вопросу об Олеге Сенцове… Мы действительно сегодня подняли волну солидарности …, это реальное давление, оно действует», — заявил он.

Министр также считает, что Россия уже не реагирует так вызывающе на вопрос политзаключенных, как это было раньше.

«Мы получаем сигналы, что российская сторона уже так вызывающе, как раньше, это все не говорит», — отметил министр.

«Мы попросили наших друзей и партнеров поставить вопрос … доступа врачей, но не российских врачей, которым мы не можем доверять, доступа международного специалиста к ним (политзаключенным), чтобы понять в каком они состоянии, гуманитарного освобождения или любых форм», — резюмировал Климкин.

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