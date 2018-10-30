Климкин заверил, что между Украиной и Польшей нет конфликта

Между Украиной и Польшей есть эмоциональный контекст, однако о конфликте речи не идет

Между Украиной и Польшей есть эмоциональный контекст, однако о конфликте речи не идет, — Павел Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове, передает «ДС» со ссылкой на Украинскую правду.

«У нас нет конфликта, но есть эмоциональный контекст. Часто эта эмоциональность основывается на исторических событиях. Польские политики стремятся расставить все точки над» и «, только основываясь на своем видении исторических событий. История — сложная штука. Общая история — еще сложнее», — сказал Климкин.

Кроме того, министр добавил, что политики не должны спекулировать историей, им следует взвешенно подходить к решению исторических вопросов.

«Там, где речь идет об истории, нет места эмоциям. Я пытаюсь донести польским коллегам, что государство не может отвечать за преступления отдельных военизированных отрядов, неподконтрольных государству. Ставить знак равенства между отдельными отрядами — это маразм, это не соответствует ни исторической правде, ни реальности. Политики не должны спекулировать историей. Политика — это для современности и будущего, а историю нужно оставить для ученых. Для государства важно смотреть вперед, а не в прошлое», — подчеркнул Климкин.

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