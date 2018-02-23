Климкин выдвинул Москве условия проведения выборов в российских посольствах

Проведение выборов президента РФ на территории ее посольств возможно лишь при выполнении двух условий

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС».

По его словам, ведомство отправило ноту в российское Министерство иностранных дел РФ, в которой выразило решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

Кроме того, Климкин предостерег Москву от попыток организовать выборы и на территории оккупированного Донбасса.

«Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых 2 условий», — написал министр.

Напомним, ранее в Министерство иностранных дел Украины поступил запрос России на открытие четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента России-2018.

Запрос касается открытия избирательных участков в помещении посольства России в Киеве и генеральных консульствах РФ во Львове, Одессе и Харькове.

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