Климкин: Во время ЧМ-2018 Россия может согласиться на обмен заключенными

В то же время Климкин считает, что рассчитывать на скорое возвращение украинских политзаключенных не стоит

На время проведения в России Чемпионата мира-2018 по футболу Украина может получить согласие на освобождение ее политзаключенных и обмен заложниками с РФ. Об этом в эфире «5 канала» сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат мы должны использовать, но и дальше должны работать», — сказал Климкин.

Он также добавил, что не стоит рассчитывать на быстрое решение вопроса освобождения украинских политзаключенных.

«Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления», — сказал Климкин.

Ранее во время встречи президента Украины с делегацией комитета Европейского Союза по политике и безопасности Петр Порошенко призвал государства-члены Европейского Союза усилить давление на Россию для скорейшего освобождения украинских политических заключенных и заложников.

Этому предшествовало сообщение о том, что украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает в крымском СИЗО почти 3 месяца, находится в критическом состоянии.





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