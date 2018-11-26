Климкин включил иностранным послам запись переговоров россиян в Керченском проливе

В Министерстве иностранных дел Украины прошел брифинг для иностранных послов относительно инцидента в Керченском проливе

Об этом в Twitter сообщил руководитель внешнеполитического ведомства Павел Климкин, передает «ДС».

«Важно предоставлять нашим партнерам информацию из первых рук. В частности, слушали аудиозаписи переговоров российских военных. Рассчитываем на четкую международную позицию, но должны выходить и за пределы заявлений», — написал Климкин.

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Напомним, в ночь на 26 ноября Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о введении военного положения в Украине сроком на 60 суток. Соответствующий указ главы государства теперь должна поддержать Верховная Рада.

Вопрос о введении военного положения встал на повестке дня после вооруженной атаки российских пограничников на украинские катера в Азовском море, в результате которой как минимум шесть украинских моряков были ранены.

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