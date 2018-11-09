Климкин устроит для послов и дипломатов диктант по украинскому языку

Министр иностранных дел Павел Климкин обещает устроить в ведомстве диктант для дипломатического корпуса

Об этом он написал на своей странице в Twitter, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«Сегодня особенно приятно, что украинский становится трендом не только в Украине. Знаю и радуюсь успехам иностранных дипломатов в изучении языка. Спасибо за уважение, мы это очень ценим! Обещаю, устроим в МИД ланч-диктант для дипкорпуса, и не только послов, и будем общаться исключительно на украинском», — заявил министр.

Как сообщала «ДС», сегодня, 9 ноября в Украине отмечают день украинского языка. По национальному радио сегодня утром начитывали диктант, который мог написать любой желающий.

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