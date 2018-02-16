Климкин сообщил о намерении встретиться с Лавровым в Мюнхене: EADaily

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Мюнхене для обсуждения формата миротворческой миссии в Донбассе.

По словам украинского дипломата, он планирует встретиться с российским коллегой перед заседанием глав МИД «нормандской четвёрки» (Франция, Германия, Россия и Украина).

«Планирую встретиться с Лавровым… буду говорить с ним о том, каким образом должна выглядеть миротворческая миссия», — сказал Климкин журналистам в Мюнхене, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.

При этом украинский министр добавил, что не ждет «прорыва» ни от этой встречи, ни от встречи глав МИД «нормандской четверки».

«Честно скажу, какого-то прорыва не ожидаю, но будем пытаться давить, как только можно», — приводит слова Климкина РИА Новости-Украина.

Пессимизма украинской стороне добавляет и тот факт, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан не сможет принять участие в этой встрече, в Мюнхене будет только его представитель.

«Французский министр не успевает, но у него будет свой представитель с позицией… Я был в Париже, видел его в Кувейте, мы очень детально все проговорили, он из-за других важных вещей просто не может прибыть на конференцию в Мюнхене», — цитирует Климкина телеканал «112 Украина».

Ожидается, что встреча состоится на полях Мюнхенской конференции, которая пройдет 16−18 февраля.





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