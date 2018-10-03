Климкин сообщил хорошие новости из Молдовы о России

Молдова не даст Кремлю открыть у себя новый фронт против Украины

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин после переговоров со своим молдавским коллегой Тудором Уляновски, передает «ДС».

«Плодотворный разговор с молдавским коллегой Тудором Уляновски. Имеем общую европейскую историю и будем работать вместе для того, чтобы достичь европейского будущего для наших стран. Уверен, что Молдова никогда не позволит РФ открыть второй фронт», — отметил Климкин.

Напомним, 24 сентября Конституционный суд Молдовы временно отстранил от занимаемой должности президента страны Игоря Додона, известного своей прокремлевской позицией.

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