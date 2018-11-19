Климкин рассказал, о чем говорил с министром обороны Канады

Глава МИД Украины Павел Климкин встретился с министром обороны Канады Харджитом Саджаном

Об этом украинский министр иностранных дел сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Из всех дискуссий, классные встречи с канадскими друзьями, в частности, министром обороны Харджитом Саджаном. Говорили об оборонном сотрудничестве и том, что их председательство в G7 делает для Украины. Перед отлетом по телефону сверили часы с Федерикой Могерини (Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, — «ДС») для сильной позиции по украинскому вопросу на совете министров зарубежных дел», — написал он.

Напомним, с 16 по 18 ноября Климкин находился с визитом в США, где встретился с госсекретарем Майком Помпео, спецпредставителем Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером, высокопоставленными чиновники и влиятельными конгрессменами.

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