Климкин рассказал, о чем говорил с американскими конгрессменами

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с влиятельными членами Палаты представителей

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Спасибо за продуктивную встречу с председателем Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и сопредседателем Комитета Элиотом Енгелем. Обговорилы как сделать успешным украинский проект, способствовать гражданскому обществу и противодействовать российской гибридной агрессии», — написал Климкин.

Напомним, 15 ноября министр сообщил, что встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, и «сверил с ним часы».

Как сообщала «ДС», глава украинского внешнеполитического ведомства будет находиться с визитом в США с 14 по 16 ноября.

В ходе визита Климкин намерен также встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, конгрессменами и американскими экспертами, а также примет участие в заседании обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина — США.

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