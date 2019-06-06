Климкин прокомментировал ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко — новости политики

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что МИД направил Администрации президента пакет предложений с тезисами для выступления Владимира Зеленского о евроинтеграции Украины, однако эти же тезисы были озвучены на съезде партии «Европейская солидарность».

По его словам, друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы / фото УНИАН

Ситуация с плагиатом фрагментов выступлений президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко является свидетельством последовательности внешнеполитического курса Украины.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал корреспонденту УНИАН, комментируя идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко о том, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к «смерти российского имперского проекта».

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В частности, глава МИД назвал идентичность фрагментов в выступлениях Зеленского и Порошенко «комической историей».

«Как говорится, много шума из ничего. Правда, не шекспировских масштабов. Базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Некоторые из них озвучивались предыдущим президентом Петром Порошенко во время Дня Европы», — заявил Климкин.

По его словам, друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы, особенно во время первого визита Зеленского в Брюссель, поэтому они были включены в пакет предложений, направленных в Администрацию президента.

«Но потом подготовленные МИД тезисы были озвучены на съезде партии «Европейская солидарность», — добавил Климкин.

По его словам, «можно было бы гордиться тем, что позиция МИД пользуется таким спросом».

«И это не удивительно, ведь они отвечают основополагающим принципам нашей евроинтеграции. Подготовленные МИД тезисы — это не просто сигналы. Это основополагающие позиции Украины относительно противодействия российской агрессии и интеграции в ЕС и НАТО. А «плагиат» из подготовленных МИД тезисов является как раз свидетельством последовательности внешнеполитического курса нашего государства», — сказал министр.

По его убеждению, «чем больше чиновников, политиков и лидеров мнений присоединяются к публичному озвучиванию позиций, подготовленных МИД, тем мощнее будет звучать голос Украины на международной арене».

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате.

Цеголко утверждает, что часть речи Зеленского во время встречи с президентом Евросовета Дональдом Туском 5 июня в Брюсселе полностью совпала с частью речи Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность» 31 мая в Киеве.

Заместитель главы Администрации президента по вопросам информполитики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Зеленского на совместном брифинге с Туском и Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

В пресс-службе президента заявили, что предварительно установлено, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

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