Климкин призвал Россию освободить адвоката Курбединова. Новости политики — Деловая столица

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане призвал Россию отпустить крымского адвоката Эмиля Курбединова
Также Климкин потребовал прекратить преследование других украинских граждан в аннексированном Крыму, передает «ДС» со ссылкой на «Крым. Реалии».
«В этот момент, сейчас, российские оккупанты задержали крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова, который защищал политических заключенных и моряков, которые являются военнопленными. И мой призыв к России — прекратить преследовать наших людей», — сказал Климкин.
Напомним, сегодня российские спецслужбы задержали крымского адвоката Эмиля Курбединова.
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