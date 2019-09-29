Климкин пожаловался на «теневую политику» Украины | В мире | Политика

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что теперь страну будут вспоминать не только «в контексте коррупции и теневой экономики» — к этому прибавится еще и «теневая политика».

Климкин сказал, что теневая политика не менее опасна, чем теневая экономика. Он призвал сделать ее более честной с помощью объективных расследований.

«Сильно много вокруг нас тени, очень хочется под солнце», — написал политик в своем Twitter.

Ранее Климкин заявил об исторической роли Киева в запуске процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

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