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Климкин поздравил с Днем рождения самого молодого из плененных моряков — Деловая столица

Политика 20 Дек 2018
Климкин поздравил с Днем рождения самого молодого из плененных моряков — Деловая столица
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Украинскому моряку Андрею Эйдеру, захваченного россиянами у берегов оккупированного Крыма, сегодня исполнилось 19 лет

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Сегодня Андрею Эйдеру, самому младшему из захваченных Россией украинских моряков, исполняется 19 лет. Силы, мужества и веры Вам, Вашим близким и всем нам. Делаем все возможное, чтобы наши ребята быстрее вернулись домой!», — написал он.

Напомним, 12 декабря адвокат Александра Маркова рассказала, что Андрей Эйдер смог добиться отключения в его камере «Русского радио».

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