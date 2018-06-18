Климкин посетит Израиль с официальным визитом 18-19 июня

В Иерусалиме пройдет заседание совместной комиссии по вопросам торговли

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18-19 июня посетит Израиль с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

«18-19 июня 2018 в Иерусалиме под сопредседательством министра иностранных дел Украины Павла Климкина запланировано проведение 11-го заседания совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. Израильскую часть Комиссии возглавляет министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время заседания Комиссии «планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций».

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в рамках визита Климкина в Израиль также запланированы встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и с патриархом Иерусалимским Теофилом III.

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