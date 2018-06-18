Климкин: Ответственных за строительство Крымского моста необходимо включить в санкционный список ЕС

Ранее ЕС продлил на год санкции против РФ за аннексию Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил включить в санкционный список ЕС людей, ответственных за строительство Керченского моста. Об этом Климкин написал на своей странице в Twitter.

«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение «крымских» санкций еще на год. Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста. Мы должны переходить от политики «непризнания» к деоккупации», — написал Климкин.

Напомним, 18 июня Европейский Союз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о договоренности, достигнутой между лидерами стран G7 о готовности при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России.

Напомним, санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край РФ. В украинском МИД сообщили, что Украина будет работать над расширением национальных и международных санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив.





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