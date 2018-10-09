Климкин отреагировал на решение ПАСЕ по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал отсрочку в рассмотрении на сессии ПАСЕ вопроса о возвращении российской делегации
Об этом глава украинской дипломатии написал в Twitter, передает «ДС».
«Решение против возвращения России в ПАСЕ является решением в пользу парламентских полномочий Совета Европы, ее ценностей и принципов, как бы пафосно это не звучало. Мы совместно отбили еще одну атаку. Это поражение не только России, но и тех, кто системно пытается ее «отмазывать», — отметил Климкин.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год.
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