Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

Из открытых источников

Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов не принесли. Об этом Климкин сообщил журналистам по итогам встречи, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Высказал просьбу осуществить реальное влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности и не прибегали к тем угрозам, о которых всем известно… Говорили, и это тоже очень важный гуманитарный момент, о доступе международных гуманитарных организаций и Красного Креста, к нашим ребятам… Мы должны начать реальный процесс поиска тех, кто пропал без вести, это наш моральный долг. Затем мы обсудили вопрос СЦКК и возможность того, каким образом он может восстановить свою работу, поскольку российских представителей там нет. Я четко сказал, что мы не можем говорить о каких-то формальных статусах здесь, но практичные вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня», – рассказал Климкин.

Второй важной темой после освобождения заложников и политических заключенных, по словам Климкина, была тема миротворческой операции.

«Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями, без этого не можем говорить ни о чем, ни о каком дальнейшем процессе… Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжать. Пока что мы ни о чем не договорились, российская точка зрения другая. Будем работать дальше», – сказал он.

По его мнению, эта встреча была важна с гуманитарной точки зрения.

«Я очень надеюсь, что сможем дать толчок по другим вопросам. Договоренностей у нас нет», – резюмировал он.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходит с 16 по 18 февраля, ожидается встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия).

По прибытии в Мюнхен глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что главными для него будут вопросы безопасности и освобождения заложников. Кроме этого, Климкин сообщил, что намерен перед переговорами «нормандской четверки» встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым с глазу на глаз.

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