Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

Павел Климкин

В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter.

«Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене – таков главный итог Мюнхенской конференции. Касательно встречи в нормандском формате – в следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так. На этот раз – в немецкой делегации», – написал он.

Отметим, встреча глав МИД в «нормандском формате» на полях Мюнхенской конференции по безопасности в этот раз не состоялась. Переговоры должны были пройти 16 февраля, но их потом перенесли на 17 февраля. Глава МИД Украины Павел Климкин пояснил, что не успела приехать немецкая делегация.

Его российский коллега Сергей Лавров заявил сегодня, что если немецкая сторона готова к встрече в Мюнхене, то к ней готова и Россия. Он отметил, что вчера на двусторонней встрече с Климкиным все вопросы уже обсудили.

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Как сообщалось, главы внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» собирались обсудить вопросы безопасности, освобождение заложников и гуманитарные вопросы.

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