Климкин о решении суда ООН: Сверхдорого обойдется России. Новости политики

Сегодняшнее решение Международного суда ООН относительно нарушения Россией конвенции по борьбе с терроризмом дорого ей обойдется

Об этом экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил в Twitter, передает «ДС».

«То, что РФ делала и делает на Донбассе, будет предметом рассмотрения Международного суда ООН. Сегодняшнее решение будет сверхдорого стоить России во всех смыслах. Оно является мировым прецедентом и ответом для тех, кто ноет, что рычагов против агрессора нет. Они есть, за них нужно бороться», — подчеркнул он.

Также бывший глава украинской дипломатии выразил благодарность работникам МИД Украины за проделанную работу.

«Спасибо всей нашей команде за то, что довели это дело в Международном суде ООН до хоть и промежуточной, но очень важной победы. Это — невероятная команда, без комплиментов», — отметил Килмкин.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН признал приемлемой жалобу в деле Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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