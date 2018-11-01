Климкин назвал российские санкции тизером

Введенные Россией санкций в отношении украинских граждан и компаний являются лишь предисловием для кампании РФ по вмешательству в украинскую политику перед выборами

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter, передает «ДС».

«Даже совсем поверхностный анализ так называемого «санкционного списка» РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер», — отметил Климкин.

Как сообщала «ДС», премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении экономических санкций против 322 украинцев граждан и 68 компаний.

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