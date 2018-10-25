Климкин: На территории Беларуси действуют российские силовые структуры

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание на территории Беларуси украинцев Павла Гриба и Павла Шаройко свидетельствует о том, что пребывание там граждан Украины потенциально опасно

Павел Климкин: На территории Беларуси действуют российские силовые структуры

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, передает «ДС».

«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси потенциально опасно, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские силовые структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем. Опять речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центрально-Восточной Европы», — подчеркнул Климкин.

Он убежден, что Кремль также пытается расколоть Евросоюз.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что украинский политзаключенный Павел Гриб отказался в суде признавать вину в содействии терроризму.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник